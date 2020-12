Una jutge concedeix una de les pensions d’invalidesa més grans: 4.600 € al mes

Una jutge del jutjat social de Barcelona ha condemnat a l´Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) a pagar una de les pensions d´invalidesamés grans a Espanya a undirector comercialque va patir un ictus i que des de llavors necessita cadira de rodes per a grans desplaçaments, així com ajuda per vestir-se, dutxar-se, per anar al lavabo i, fins i tot, per tallar carn durant els menjars. La magistrada ha esmenat, d´aquesta manera, la plana a l´Administraciói ha concedit al treballador la incapacitat permanent en grau de gran invalidesa, per la qual cosa percebrà 4.668 euros cada, més els retards, 28.761 euros més.

L´INSS en un primer moment va declarar l´empleat en situació d´incapacitat permanent absoluta, ja que l´informe de la Inspecció Mèdica a Catalunya reconeixia la patologia i la pèrdua d´afluència verbal, però no les limitacions físiques que el comercial pateix i que, tal com ha apreciat ara la titular delJutjat Social número 32, Marta Molist Requena, són mereixedores d´un grau de gran invalidesa. Al dictar aquesta resolució, segons el centre mèdic jurídicTribunal Mèdic, que representa el treballador, la Seguretat Social va ometre un informe pericial propi d´aquest organisme en què es constatava les necessitats d´ajuda i la dependència de tercers que té l´afectat.

Contra aquesta resolució, el comercialva presentar una reclamació prèviaa l´INSS que va ser desestimada, per la qual cosa va interposar una demanda davant els tribunals de justícia que, al final, li han donat la raó. Els professionals jurídics de Tribunal Mèdic van recordar en el procés que la legislació refereix com a gran invalidesa «la situació del treballador afecte d´incapacitat permanent i que, com a conseqüència de pèrdues anatòmica o funcionals, necessiti l´assistència d´altres persones per a actes essencials, com vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs». L´advocada va insistir en el fet que «la prova practicada acredita que les seqüeles derivades de l´ictus patit pel demandant no només anul·len la seva capacitat de treball, sinó que implica la necessitat d´ajuda de terceres persones per a activitats de la vida ordinària».

La jutge ha estimat la demanda interposada contra l´INSS, i el condemna a declarar al treballador la gran invalidesa i a abonar una pensió igual al 100% de la seva base reguladora mensual de 3.072,21 euros, així com un complement d´1.597,65 per al pagament de terceres persones que l´assisteixin.