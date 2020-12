Naviera Armas Transmediterránea arriba a un acord amb els seus bonistes per refinançar el deute

Naviera Armas Transmediterránea, el grup que opera les rutes turístiques de vaixells entre les Balears, les Illes Canàries i la península Ibèrica, ha arribat a un acord amb els seus bonistes per refinançar el deute. A través d'un comunicat, la companyia ha informat que ha arribat a un acord 'standstill' amb el 72% dels bonistes, un procés on els creditors es comprometen a no emprendre accions legals contra l'empresa i Naviera s'obliga a no presentar concurs de creditors. Ara, el grup disposa de 30 dies per estudiar noves opcions de finançament i resoldre la seva situació financera. En paral·lel, la companyia ha informat que està treballant per signar un crèdit a curt termini per superar la crisi de la covid-19.