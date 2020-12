La part més fosca d’Amazon

Ansietat, pressió psicològica i lesions físiques. Aquestes són les «deshumanitzants» condicions laborals que els treballadors d´Amazon denuncien des de fa mesos. Tot i que s´ha adaptat als requeriments sanitaris exigits per la pandèmia de la covid-19, el gegant tecnològic continua mantenint una dura política antisindical que repercuteix en la salut dels seus empleats. Una realitat que es repeteix als centres de Catalunya i Espanya.

Després de gairebé tres anys a la planta logística de Martorelles BCN2, el Marcos va acabar patint depressió i ansietat. Tot va canviar quan va participar en una vaga contra la rebaixa de sous. «Se´m va començar a fer bullying, maltractament psicològic», explica. «Els caps t´exigeixen cada vegada més, dient que no arribes al nivell de producció establert, però sense donar-te´n proves», assenyala.

El seu cas no és anecdòtic, denuncia, sinó part d´una estratègia. Al Prat de Llobregat els empleats podien veure la seva productivitat a les pantalles, però quan es van començar a dosificar l´empresa va optar per fer-la secreta. «Ells controlen el ritme i així poden venir a pressionar-nos», explica Sergi Lafuente, delegat de prevenció de la planta. Un mosso de magatzem ha d´empaquetar entre 300 i 400 productes per hora, assenyalen.

Aquest rígid control porta el treballador a adoptar ritmes repetitius i alienadors. «Amb l´amenaça que si frenes t´amonesten aconsegueixen que els treballadors no puguin anar tots a l´una», critica Douglas Harper, delegat de CCOO a San Fernando de Henares (Madrid).

«Donem suport a les persones que no arriben als nivells amb entrenament per ajudar-los a millorar i tenir èxit en la seva carrera a Amazon», explica l´empresa.

Els alts ritmes de producció han generat alguns casos d´ansietat i estrès, però les baixes per mal d´esquena, lumbars, canells o genolls són més recurrents, una cosa que es deu a la repetició de processos mecànics d´empaquetament o a les càrregues i descàrregues al magatzem. «Et diuen que s´ha de demanar ajuda per aixecar pesos però, per poder anar a temps amb la velocitat de producció que exigeixen, la gent no ho fa», assenyala Rubén Cruz, secretari de la secció sindical de CCOO del centre d´Amazon de BCN2. Aquestes lesions també es produeixen perquè molts dels empleats acaben caminant 20 quilòmetres diaris. «És com anar de la Sagrada Família a Rubí a peu cada dia», explica Harper

No obstant això, és difícil que es reconeguin aquestes lesions. Els empleats consultats assenyalen que l´empresa contractada per Amazon per fer aquests estudis no té en compte els accidents que afecten la part inferior al tronc. «Demanem als responsables que avisin els treballadors accidentats que tenen dret a un delegat de prevenció, però sabem que no ho fan», lamenta Lafuente. L´empresa assegura que la seguretat és la seva «màxima prioritat» i que segueixen «totes les normes».

Durant els seus 25 anys, Amazon ha aconseguit mantenir a ratlla els sindicats als EUA. Però tot i que a Espanya són molt més robustos, aquests asseguren que Amazon també es nega a dialogar amb ells i recorre a altres estratègies, com convèncer agents sense recolzament sindical i «amb poc coneixement» laboral per aconseguir «acords més laxos». «Ens enfrontem a una de les empreses més poderoses del món, està acostumada a fer el que vol i imposar», lamenta Douglas Harper.

Per evitar l´èxit de les vagues, Amazon «coacciona el treballador o el compra amb regals com sortejos de mòbils», assegura Cruz. A més, segons va destapar elDiario.es, Amazon també hauria contractat els serveis d´una agència vinculada al cas Villarejo per espiar els empleats dels seus centres a Catalunya que van acudir a la vaga del 30 d´octubre del 2019.

A Espanya, denunciar les males condicions d´Amazon també pot suposar perdre la teva feina. És el que li va passar al Marcos, que després de protestar per les retallades salarials va rebre un acomiadament disciplinari. «Van mentir dient que tenia problemes amb altres treballadors i em van fer fora per quatre de duros», denuncia. Abans d´això, un mànager li va prohibir parlar amb els seus companys i van cessar la seva rotació per les diferents àrees del centre, un tracte que, assegura, es va repetir amb tots els vaguistes. «Intenten cremar la gent perquè se´n vagin i així no haver d´acomiadar-los», explica. Ell va optar per denunciar i després de negociar van arribar a un acord amb Amazon per evitar anar a judici.

Amazon s´ha consolidat com el rei indiscutible de el comerç electrònic a Espanya, arrasant a tots els seus rivals i facturant ja més que els seus deu immediats competidors junts. La companyia de Jeff Bezos va aconseguir l´any passat una facturació a Espanya de 7.567 milions d´euros, fet que suposa no solament un 70% més que un any abans sinó triplicar a més les vendes aconseguides per Aliexpress.