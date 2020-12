Personal sanitari denuncia que ha patit agressions les últimes setmanes

El 82,3% dels 390 treballadors i treballadores de l´Atenció Primària de Girona que han participat en una enquesta promoguda per diversos sindicats consideren que la direcció territorial del Departament de Salut no ha fet una bona previsió per fer front a la segona onada de la covid-19. Els treballadors suspenen majoritàriament la gestió de les direcció territorial amb un 3,9 però, en canvi, aproven la dels equips directius dels respectius centres d´atenció primària (CAP) amb un 5,4. Per contra, el 88,4% considera que falten professionals a tots els centres, el 80,2% creu que no es poden complir els estàndards de qualitat assistencial marcats per l´ICS i el 54,8% opina que els centres estan saturats per l´alta demanda de pacients.

A més, un quart dels enquestats (el 23,6%) assegura que ha patit agressions en les últimes setmanes mentre exercia les seves tasques. L´enquesta, que els sindicats Metges de Catalunya, UGT, SATSE i CCOO han enviat als treballadors durant el mes de novembre, també conclou que el 68,1% no se senten segurs amb la utilització d´EPIs i només un 31,6% afirma tenir suficient material i formació. Un 86,9% també creu que falta espai per atendre el volum de població que ho requereix i el 54,5% creu que el seu centre presenta mancances en relació al personal, infraestructura i material.

Pel que fa al servei de neteja, un 67,8% diu que el seu centre no disposa de servei de neteja durant tot l´horari d´obertura i el 67% creu que no es garanteixen les mesures òptimes de desinfecció per fer front a la covid-19.

Dels enquestats, un 43,2% són professionals d´infermeria i el 35,5% són facultatius, metges de família o odontòlegs. Els sindicats demanen que la direcció d´Atenció Primària de la Regió Sanitària de Girona millori les condicions laborals dels treballadors, aportant més recursos per tal de «poder garantir l´atenció de qualitat i l´accessibilitat a tota la població».

Les entitats FEPA, FEDAIA i ECAS consideren insuficient la millora de tarifes inclosa en el Decret Llei 39/2020 de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la covid-19. Les entitats socials critiquen que «només contempla increments per alguns dels serveis inclosos en el marc del Conveni Col·lectiu d´Acció Social amb infants, joves i famílies i d´altres en situació de risc» i que «en queden exclosos els serveis no recollits a la Cartera de Serveis Socials en els àmbits de pobresa, inclusió social, educació, justícia i interculturalitat». De fet, a parer seu, aquests últims estan «crònicament infrafinançats mitjançant subvencions anuals, en el millor dels casos».

Segons les entitats que conformen l´Aliança per la millora del sistema de protecció de la infància, l´adolescència i la joventut en situació de vulnerabilitat, «l´increment no és lineal ni igualitari» i «provoca desigualtats entre els serveis de les entitats i les professionals que hi treballen i, indirectament, en la igualtat d´oportunitats de la infància, la joventut i les famílies ateses».

A través d´un comunicat difós aquest divendres, l´aliança reconeix el gest del Govern, però sosté que és «desigual i insuficient per garantir el màxim desplegament de l´Estat de Benestar i la igualtat d´oportunitats per a tothom».

Davant d´això, FEPA, FEDAIA i ECAS demanen al Govern «una aposta clara per garantir la sostenibilitat, viabilitat i qualitat dels recursos d´atenció a la infància, la joventut i les famílies de les seves organitzacions, per tal d´avançar en el compliment dels seus drets i afavorir la igualtat d´oportunitats». «Cal actualitzar la cartera de serveis socials amb una millora de tarifes que reculli l´increment necessari del 33% per poder regularitzar la situació generada per la dècada perduda», conclouen.

L´Associació de Centres Comercials de Catalunya (AECC) calcula pèrdues de 500 milions d´euros entre els seus centres associats pel tancament de les botigues en aquests complexos arran de la pandèmia de la covid-19 i que els ha impedit encara començar amb la campanya de Nadal. En un comunicat després que aquest dijous el Procicat decidís prorrogar el tram 1 per l´empitjorament de les dades epidemiològiques, recorden que són «l´única activitat tancada des del 30 d´octubre» i que ja no van poder obrir pel Black Friday.

Els comerciants reclamen posar fi a «aquesta discriminació» encara que Catalunya no passi de tram i adverteixen que afecta més de 3.400 pimes i 70.000 llocs de treball entre directes i indirectes.

«S´ha demostrat que no hi ha una relació entre centres comercials tancats i un increment de l´RT. No som un focus de contagi», subratlla l´AECC, que afegeix que els centes compleixen amb tots els protocols de seguretat.

Concretament, recorden que controlen l´aforament, obliguen a dur mascareta, a respectar la distància de seguretat i a la desinfecció de mans.

Aquest dijous, el Govern va plantejar no passar a fase 2 del pla de desescalada el proper dilluns per l´increment dels indicadors de covid-19 que s´està registrant en els últims dies. Segons les dades d´ahir, s´ha notificat una velocitat de contagi (Rt) de 0,92, dues centèsimes per sobre al límit fixat per passar a la següent fase.