El preu dels lloguers a Girona assoleix un màxim històric en plena pandèmia

Llogar un habitatge a Girona, ja sigui ciutat o província, és actualment més car que mai. Segons l´Agència de l´Habitatge de Catalunya, els costos mitjans dels arrendaments durant el tercer trimestre d´aquest any són els més elevats des que hi ha registres. A Girona ciutat el preu mitjà d´un pis o casa de lloguer se situa en 664 euros mensuals, mentre que al conjunt de les comarques gironines el valor baixa lleugerament però queda fixat als 571 euros de mitjana.

A la ciutat de Girona l´esclat de la pandèmia havia fet baixar lleugerament el preu dels lloguers, però en cap cas el cost havia estat inferior als 600 euros. Va ser fa tot just un any, el tercer trimestre de l´any passat, que els arrendaments van tocar sostre amb 659 euros de mitjana després d´un augment sostingut que venia des dels anys de l´anterior crisi econòmica. Però aquest estiu els preus s´han enfilat fins a cotes que superen les del període immediatament anterior al del 2008, el moment culminant de la bombolla immobiliària. Segons les dades de l´Agència de l´Habitatge, en aquells anys anteriors a la gran recessió de fa una dècada llogar un pis a la ciutat de Girona costava, de mitjana, al voltant dels 580 euros al mes. El quart trimestre del 2008 es va arribar a un pic de 614 euros que ja no es va tornar a assolir fins a finals de la dècada de 2010, ja en una fase ascendent del preu dels lloguers. En els últims anys s´havia trencat en diverses ocasions la barrera dels 600, per exemple durant els tercers trimestres de 2019 i 2018.

La dada confirma la tendència alcista dels últims cinc anys, un encariment que, de moment, ni la pandèmia ha pogut pertorbar, i que creix 30 vegades més que els sous. El repunt és especialment prounciat durant els tercers trimestres, a causa de la pressió de la demanda, que es reactiva de cara al mes de setembre. I aquest any, malgrat el virus, no ha estat una excepció.

Els lloguers més econòmics dels darrers anys a la ciutat de Girona van ser els del segon trimestre del 2014, quan arrendar un habitatge costava de mitjana 449 euros, 200 euros menys que en l´actualitat.

En l´àmbit provincial el comportament és molt semblant, si bé el cost no és tan elevat. En la cresta de la bombolla que va esclatar el 2008 llogar un habitatge a les comarques gironines podia arribar a costar 550 euros mensuals de mitjana, però la davallada dels anys següents va abaratir-ne el preu fins als 423 euros de mitjana. També ha fet un rècord la signatura de contractes a Girona província, amb 4.123 firmes. L´any passat durant el mateix període se´n van signar 3.853.

Al conjunt de Catalunya la signatura de contractes de lloguers durant el tercer trimestre s´ha situat a nivells dels primers tres mesos de l´any, anteriors a la pandèmia. Concretament, durant el juliol, agost i setembre es van formalitzar 38.945 contractes de lloguer a Catalunya i 11.055 a Barcelona ciutat davant els 36.359 i 11.435 del primer trimestre, respectivament. Pel que fa els preus de les rendes mensuals, van pujar un 3% respecte l´anterior trimestre, afectat pel confinament, però s´acumula una pujada de només un 1% a tot Catalunya i d´un 0,1% a Barcelona en el període entre gener i setembre en relació al del 2019.

Segons xifres recollides per ACN, de gener a setembre d´aquest any, es van formalitzar 96.431 contractes de lloguer, xifra que representa un descens del 20,4% en relació al mateix període del 2019. Durant el segon trimestre d´aquest any, la signatura de contractes va baixar dràsticament, un 47%, fins a només les 21.127 signatures com a conseqüència del confinament del març.