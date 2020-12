El sector de l’oli d’oliva a Girona: 21 productors i 5,2 milions de facturació

A Girona hi ha actualment 21 empreses productores d´oli d´oliva que facturen de manera agrupada 5,2 milions d´euros i ocupen 44 treballadors. Així es desprèn d´un estudi elaborat per ACCIÓ i Prodeca que es va presentar la setmana passada coincidint amb el Dia Mundial de l´Olivera. Segons l´informe, les empreses catalanes dedicades a l´oli d´oliva són fonamentalment pimes (un 99% dels casos) i un 30% de les quals exporta els seus productes a altres mercats. L´estudi també apunta que les exportacions catalanes d´oli van sumar prop de 2.000 milions d´euros en el període 2015-2019, i que els principals mercats receptors són França, Itàlia i els Estats Units. En total a Catalunya hi ha 347 empreses amb un volum de negoci de 863 milions d´euros.

Pel que fa a la cadena de valor del sector de l´oli d´oliva, a Catalunya, el 49% de les empreses són proveïdores per al mercat massiu (mass market); el 23% són productores artesanals, i el 20%, del segment gurmet. Destaca també el fet que un 37% són cooperatives, segons va informar ACN.

Es tracta d´un sector consolidat, ja que el 61% són firmes amb més de 10 anys d´existència i un 25% superen els 50 anys. A escala territorial, la majoria d´empreses catalanes d´aquest àmbit es concentra a la demarcació de Tarragona (179 empreses, un 51,6% del total). Per la seva banda, a Lleida, que ocupa la segona posició per nombre d´empreses (89), s´hi concentra el 64% de la facturació (554,63 milions d´euros).

A banda d´empreses, l´ecosistema del sector de l´oli d´oliva català també agrupa diferents clústers (Clúster Oleícola de Catalunya, Catalonia Gourmet, Innovi o el Food Service Cluster), que treballen projectes vinculats a aquest producte. És el cas de centres d´interpretació i museus i altres entitats i associacions (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya o el Centre de Cultura de l´Oli de Catalunya a la Granadella, entre d´altres.