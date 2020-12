Pessimisme en la previsió de vendes de fabricants i distribució aquest Nadal

L´impacte de la pandèmia sobre l´economia de les llars es percep ja amb claredat. El 49% dels ciutadans afirma que la seva situació econòmica ha empitjorat a causa de la crisi i el 92% està moderant les seves despeses, segons l´informe Aecoc Shopperview «Consum i compra dins i fora de la llar després de la covid». Més de la meitat dels enquestats assegura que estan planificant les seves compres nadalenques, i quatre de cada deu comprarà més regals online. L´estudi avança algunes de les tendències que reforçaran el seu creixement el 2021, com la salut, el comerç online i la sostenibilitat, que es consolida com a argument més enllà del discurs políticament correcte.

La incertesa econòmica marcarà el consum durant la campanya de Nadal. Si en aquestes festes la despesa setmanal de les famílies sol créixer entorn del 20%, la quarta onada del baròmetre d´Aecoc apunta que aquest any la tendència serà contrària: el 70% dels consumidors afirma que ha reduït el seu pressupost destinat a aquestes dates i el 87% gastarà menys en regals.

Si al juny el 39% dels enquestats afirmava que la seva situació econòmica havia empitjorat, avui la xifra ja arriba al 49%. A més, el 37% creu que en els propers mesos la seva economia podria empitjorar. Davant aquest augment del pessimisme, el 92% dels consumidors ha reduït les seves despeses, la meitat com a resposta a l´empitjorament de la seva economia i tres de cada deu per estalviar, malgrat que la seva situació econòmica s´ha mantingut estable.

Aquest increment de la prudència dels consumidors a l´hora de gastar corrobora les dades que apunten a un increment notable de la taxa d´estalvi de les famílies. En concret, els dipòsits de les llars van créixer un 0,3% en el mes d´octubre, fins als 880.000 milions d´euros, i un 7,47% respecte a l´octubre del 2019. Els espanyols continuen apostant per mantenir els seus diners en dipòsits a la vista (comptes corrents) i continuen reduint els seus diners en els dipòsits a termini, davant l´entorn de baixos tipus d´interès. Inversions alternatives guanyen pes progressivament. El volum dels dipòsits bancaris de les llars va pujar en 2.700 milions a l´octubre respecte del mes anterior.

Com a resposta a aquesta necessitat de contenir la despesa, els consumidors han optat per planificar més que mai les seves compres i aprofitar les ofertes disponibles en aquestes dates. En aquest sentit, el 44% afirma que aquest any controlarà més el seu pressupost i visitarà diferents establiments buscant promocions. En relació amb la previsió, el 57% planificarà més les compres amb la intenció de ser més racionals i menys impulsius a l´hora de consumir, i un 34% ha preferit anticipar les adquisicions nadalenques en relació amb altres anys.

La caiguda del pressupost nadalenc també afecta l´alimentació. Aquest 2020 només el 21% dels consumidors afirmen que buscaran aquests productes especials per celebrar les dates. Un canvi de comportament que està relacionat amb les expectatives dels ciutadans davant un Nadal que serà diferent: el 60% assumeix que aquest any celebrarà menys àpats familiars per por al contagi. El consum segur i de proximitat guanyen pes. El 59% dels ciutadans afirma que acudirà a establiments propers a la seva llar i el 57% concentrarà les seves compres a menys establiments. D´altra banda, la venda online seguirà amb l´extraordinari creixement que està registrant des de l´inici de la pandèmia. Quatre de cada deu enquestats afirma que comprarà més regals a través de l´e-commerce i un 25% assegura que incrementarà les seves compres a distància d´alimentació i begudes.

Un de cada cinc consumidors espera augmentar les seves despeses en viatges, oci i en restauració quan acabi la pandèmia, quelcom que és un element d´optimisme per al futur. En el costat oposat, les categories que han estat prioritàries durant la pandèmia, com l´alimentació, la salut o la despesa en habitatge, normalitzaran el pes que tenien dins del pressupost familiar una vegada passi la crisi. De cara a les expectatives per al 2021, l´informe apunta que s´accentuaran algunes de les tendències que més han crescut aquest any, com la seguretat, el comerç online, la proximitat i la sostenibilitat. En aquest sentit, vuit de cada deu consumidors considera important que les botigues mantinguin els protocols de seguretat implantats des de l´inici de la pandèmia fins que hi hagi una vacuna disponible. El 35% dels consumidors assegura que incrementarà les seves compres online en productes de gran consum.

Pel que fa a la sostenibilitat, el 48% dels enquestats assegura que l´any vinent comprarà més productes que siguin respectuosos amb el medi ambient, mentre que un 58% adquirirà més productes de proximitat i set de cada deu enquestats reduirà el seu consum de productes amb envasos de plàstic.