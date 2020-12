El govern espanyol aprova 13,7 milions en ajudes per a 16 projectes empresarials a Catalunya

El Ministeri de Ciència i Innovació, a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), ha aprovat ajudes per valor de 13,7 MEUR per a 16 nous projectes d'I+D+I empresarial a Catalunya. Del total de companyies, 11 pertanyen a sectors industrials i la resta als sectors de la biotecnologia, alimentació, agricultura i pesca, energia i tecnologies de la informació. Igualment, 9 d'aquestes empreses són pimes, el 56,2% del total. Un dels projectes seleccionats pel CDTI està relacionat amb l'emergència sanitària per la covid-19 i està basat en el desenvolupament d'un compost biocida i antivíric per a ús sanitari. En concret, rebrà 1 MEUR.

També destaquen altres programes sobre impressió 3D, eficiència energètica i intel·ligència artificial. "Aquestes noves ajudes del CDTI demostren que el compromís del govern d'Espanya amb la ciència i la innovació", ha afirmat la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que també ha recordat el Pla de Xoc per a la Ciència i la Innovació aprovat per l'executiu de Sánchez amb un pressupost de 1.056 MEUR en ajudes directes i 508 MEUR en crèdits a empreses innovadores per impulsar el sistema públic i privat d'I+D+I a Espanya. En el conjunt d'Espanya, el CDTI ha aprovat 68 nous projectes d'I+D+I amb un pressupost total de 46,8 MEUR, dels que n'aportarà 37,2 MEUR.