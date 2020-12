Un total de 116.000 autònoms es beneficiaran de l'ajuda econòmica de la Generalitat

Un total de 116.000 autònoms s'han inscrit al registre del Govern per demanar una ajuda econòmica a causa de la pandèmia de covid-19. La Generalitat destinarà una partida de 232 MEUR per a pagar les subvencions, que seran de 2.000 euros per cada treballador per compte propi, segons ha detallat el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès. L'ajuda s'abonarà aquest mateix mes de desembre i s'haurà fet efectiva "abans que acabin les vacances de Nadal", ha precisat Aragonès. El tràmit per sol·licitar els ajuts es va iniciar el dilluns 30 de novembre i ha finalitzat a les 15.00 hores d'avui dilluns 7 de desembre. A diferència de la convocatòria anterior, l'ordre d'arribada de les sol·licituds no atorgava preferència.