Les càrnies, contra rellotge per adaptar-se als nous controls anticovid exigits per la Xina

La Xina és, ara mateix, la gallina dels ous d´or de les exportacions alimentàries gironines. La demanda voraç de carn al gegant asiàtic no ha parat de créixer a pesar de l´esclat de la pandèmia i les empreses de la província que hi venen productes carnis (principalment porcí) estan pendents de qualsevol moviment en aquell país per no perdre la seva part del pastís. Fa unes setmanes les autoritats xineses van decidir endurir els controls per importar menjar de l´estranger després de detectar traces de covid-19 en lots de carn congelada. Des de finals de novembre exigeixen als exportadors certificats addicionals que indiquin que tant el producte com l´envàs estan nets de coronavirus. Això ha iniciat una cursa contra rellotge en les càrnies per fer proves als seus productes i poder-los seguir enviant a la Xina.

Segons van informar des de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrniques (Fecic), a Girona diverses càrnies ja s´han mobilitzat per adquirir testos a diferents laboratoris. L´organització empresarial assegura que això ha suposat un contratemps evident per a les companyies exportadores, però reconeix que totes s´estan posant les piles perquè no tenen alternativa si el que volen és seguir venent a la Xina.

«Les noves exigències no són obligatòries. De fet, l´OMS en cap moment suggereix que s´analitzi el producte per detectar covid, sinó que se centra més en la gestió dels processos productius», asseguren des de la Fecic. Tampoc el Ministeri d´Agricultura ha decretat l´obligatorietat d´aquestes mesures, sinó que de moment s´ha limitat a notificar les empreses i a deixar la decisió a les seves mans. Però les càrnies saben bé que qui ho està demanant és un importador com la Xina, país on les empreses gironines van exportar productes per més de 270 milions d´euros. Els testos els fan laboratoris com els d´AENOR, que són també els certificadors de les mesures anticovid que està aplicant la pròpia indústria càrnia. Segons Fecic, de moment només la Xina demana aquestes exigències addicionals, però no descarten que properament se´ls afegeixin destins exportadors també importants per a les empreses gironines, com el sud-est asiàtic.

Els productors carnis també es mostren preocupats per com afectarà el sector el Brexit. En una reunió de treball de la Fecic es va abordar aquest tema i es va destacar la importància de preparar-se davant la sortida del Regne Unit de la UE a partir de l´1 de gener de 2021.

Un estudi d´ACCIÓ ?l´agència per a la competitivitat de l´empresa del Departament d´Empresa i Coneixement? ha identificat 458 oportunitats de negoci a més de cent països per a companyies catalanes.

Per localitzar-los, ACCIÓ ha tingut en compte variables com la relació de Catalunya amb altres estats, la facilitat per fer negocis o el potencial de mercat dels sectors, així com una valoració de la xarxa d´oficines exteriors de la mateixa organització. Segons l´informe, els sectors amb més projecció són les ciències de la vida, la maquinària i la manufactura avançada i l´agroalimentació. A banda, un 20% de les oportunitats tenen relació amb necessitats que han sorgit arran de la covid-19, en àmbits com la telemedicina o el comerç electrònic.

Dins les ciències de la vida, ACCIÓ assenyala que les principals oportunitats es troben en segments com els equipaments mèdics innovadors, les solucions per a la telemedicina o en projectes de recerca i desenvolupament de productes farmacèutics. Pel que fa a la maquinària i als béns d´equip, destaca el potencial de la indústria 4.0 i la impressió 3D, així com noves solucions relacionades a la cadena de valor del sector alimentari.

Pel que fa als diferents mercats, la Generalitat apunta que la majoria d´oportunitats es concentren a l´Àsia, on destaquen països com l´Índia, Indonèsia i Vietnam. A Europa prenen rellevància Rússia, França i Alemanya, mentre que Kènia, Ghana i Etiòpia obren les portes al mercat africà. ACCIÓ ja ha posat a disposició de totes les empreses aquesta informació, que es pot consultar a través del «Recomanador d´Oportunitats de Negoci Internacionals», una eina disponible a la web de l´agència on les companyies poden sol·licitar entrevistes personalitzades amb els directors de les 40 oficines que ACCIÓ té repartides pel món. Durant el primer semestre d´aquest exercici, l´ens ha donat suport a la internacionalització de 740 empreses catalanes, un 13% més respecte al mateix període de l´any anterior.