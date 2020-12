L'Estat destina 48,8 milions per a projectes de rehabilitació energètica a Catalunya

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha destinat 48,8 milions d'euros al Programa de Rehabilitació Energètica d'Edificis (PREE) a Catalunya. Aquestes ajudes estan dirigides a actuacions de millora de l'eficiència enèrgica en edificis construïts abans de 2007, com pot ser el canvi de l'embolcall tèrmic o la substitució d'antigues calderes per opcions renovables, com la termosolar o la geotèrmica. Catalunya és la segona comunitat autònoma que rep més ajudes, per darrere d'Andalusia.

El PREE contempla un major percentatge d'ajudes per als consumidors vulnerables i s'alinea amb les polítiques de reactivació econòmica enfront de la covid-19 de la Unió Europea, centrades en la transició enèrgica i la digitalització, generant un efecte incentivador sobre la generació d'ocupació i activitat econòmica en el sector de la construcció, així com els vinculats a la posada en marxa d'instal·lacions elèctriques i tèrmiques.

Per a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, "aquests ajuts posen en valor el compromís de l'executiu amb la transició energètica i l'economia verda" i en el cas de l'eficiència energètica destaca la importància de la rehabilitació d'edificis com "un dels pilars bàsics per a lluitar contra la pobresa energètica".