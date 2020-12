La nova tanda d'ajuts del Govern atorga 2,8 milions a 14.000 autònoms gironins

El Govern destinarà un total de 232 milions d´euros per fer front a la segona tanda d´ajudes per al col·lectiu d´autònoms, a la qual s´han inscrit 116.000 persones, que rebran un pagament únic de 2.000 euros per cap abans que acabin les vacances de Nadal. A les comarques gironines, hi ha 13.920 beneficiaris, que rebran uns 2,8 milions d´euros.

Així ho van anunciar el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, que van admetre que, tot i tractar-se d´una «ajuda molt important», possiblement no «compensi» les pèrdues sofertes pel sector durant la pandèmia.

Aquesta segona línia va ser activada després de la polèmica generada al voltant de la primera convocatòria, que va acabar en un fiasco perquè el sistema emprat prioritzava l´ordre d´arribada, cosa que va generar una allau de peticions que va bloquejar el sistema, deixant milers d´autònoms sense accés als ajuts.

Per això, el segon torn d´ajudes ha estat consensuat amb els agents econòmics i socials -patronals i sindicats- que integren el Consell Català del Treball Autònom, que s´ha reunit per última vegada aquesta mateixa tarda per acabar de pactar els criteris després del tancament de les inscripcions a les 15.00 hores.

«La convocatòria ha funcionat com s´esperava», va celebrar El Homrani, mentre que Aragonès va asseverar que el nou sistema «no ha deixat ningú enrere» perquè han pogut acollir-s´hi tots els autònoms que complien els requisits: tenir el domicili fiscal en un municipi català, la base imposable de l´última declaració de la renda igual o inferior a 35.000 euros i un rendiment net en els tres primers trimestres del 2020 no superior a 13.125 euros.

Properament es publicarà la resolució amb l´objectiu que les ajudes arribin «de manera immediata» i, en tot cas, ha precisat Aragonès, «al llarg d´aquest mes de desembre, abans que acabin les vacances de Nadal».

Els ajuts s´abonaran mitjançant un pagament únic i directe de 2.000 euros però la Generalitat durà a terme una fiscalització a posteriori, de manera que si ha atorgat algun subsidi que no corresponia, el beneficiari haurà de retornar l´import rebut.

El vicepresident també va explicar que l´augment del pressupost destinat als autònoms s´ha pogut multiplicar per deu respecte als 20 milions d´euros mobilitzats el passat novembre a la primera tanda gràcies a la suspensió dels objectius de dèficit, cosa que ha portat a una «reordenació» del tram final de les partides de la Generalitat, així com per la gestió «òptima» de la tresoreria i la previsió d´assumir part de la despesa amb fons europeus.

«La de novembre era una ajuda d´emergència i aquesta és de cobertura global», va remarcar, i va afegir que ja estan treballant amb l´objectiu de copiar aquest model i confeccionar mecanismes de subsidis «més permanents».

Del total de 116.000 autònoms que s´han registrat a la segona convocatòria, el 62,1% són homes, el 42,2% tenen entre 26 i 45 anys ?franja d´edat a la qual segueixen els de 46 a 55 anys, un 32,2% del total? i el 59% han declarat menys de 5.000 euros com a ingressos nets en els tres primers trimestres de l´any, cosa que denota, segons El Homrani, «la seva complexa situació».

A més, el 27% ha declarat entre 5.000 i 10.000 euros d´ingressos en el mateix període, mentre que el 80% compta amb una base imposable en la renda del 2019 inferior als 17.500 euros.

Per activitat, un 80,3% pertanyen al sector dels serveis, un 9,2% a la indústria, un 7,3% a la construcció i un 3,3% a la cultura i, per províncies, Barcelona és la que registra més sol·licituds, amb un 68,7% de les mateixes, seguida de Girona (12,6%), Tarragona (11,4%) i Lleida (7,3%).

El sindicat CCOO i la patronal catalana Pimec van celebrar l´augment de pressupost de la Generalitat per als autònoms, i van demanar fer extensives aquestes ajudes i sostenir-les mentre duri la pandèmia. CCOO va atribuir al «diàleg social» l´increment de la partida pressupostària. Per la seva banda, l´organització empresarial ha demanat que les ajudes «siguin sostingudes en el temps».