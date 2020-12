L’aigua ja cotitza a Wall Street com l’or o el petroli

L´aigua, la base de la vida a la Terra, va començar ahir a cotitzar en el mercat de futurs de matèries primeres causa de l´escassetat d´aquest bé, el preu fluctuarà ara com ho fan el petroli, l´or o el blat, va informar ahir CME Group. L´índex Nasdaq Veles Califonia Water Index, amb el «ticker» NQH2O, es basa en un indicador de preus dels futurs de l´aigua a Califòrnia que ahir cotitzava a uns 486,53 dòlars per acre-peu, una mesura de volum utilitzada normalment als Estats Units equivalent a 1.233 metres cúbics. Davant d´aquesta especulació de l´aigua, en l´opinió pública s´ha criticat sempre que l´aigua sigui comercialitzada, ja que és un bé indispensable per a la vida i hauria de ser un dret més que un bé comercialitzable. El preu de l´aigua a Califòrnia s´ha duplicat en l´últim any segons aquest indicador i amb la major escassetat d´aquest bé l´arribada al mercat permetrà una millor gestió, segons alguns experts.