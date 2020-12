Neix una empresa gironina que fa espectacles de llum amb drones

L'empresa catalana Flock Drone Art ofereix des d'aquest Nadal la possibilitat de fer espectacles de llum amb drones. Es tracta d'un projecte pioner a Catalunya desenvolupat per emprenedors del Baix Empordà, Osona i el Solsonès que combina l'art amb les noves tecnologies. Els impulsors del projecte volen actualitzar la màgia de la pirotècnia a partir d'una cinquantena d'aparells que reproduiran figures i missatges al cel, a través d'un software adquirit a una empresa especialitzada de Riga. Flock Drone Art preveu ampliar la seva flota de drones fins al centenar de naus properament.

Un grup d'emprenedors catalans s'ha unit per crear una nova empresa: Flock Drone Art. Es tracta de la primera de Catalunya que oferirà la possibilitat de fer espectacles de llum amb drones. A partir d'aquest gener començaran a programar els seus espectacles que tindran una temàtica nadalenca. De fet, un dels impulsors del projecte, Fran Arnau, ha avançat que treballen per "acostar les cavalcades" a qualsevol llar per tal que la gent "les pugui seguir des de qualsevol terrat".

Tot i així, Flock Drone Art podrà dissenyar espectacles personalitzats amb figures que van fins als 100 metres d'alçada i els 50 d'ample. Els drones se sincronitzaran per crear una coreografia programada prèviament. A través de la llum que projectin aquestes naus la gent podrà veure les figures i els missatges al cel. Segons han explicat els responsables del projecte, la idea és renovar la màgia que va portar la pirotècnia a partir de les possibilitats que ofereix la tecnologia. Fran Arnau, però, ha remarcat que no volen "confrontar-se" amb aquest tipus d'espectacles, sinó complementar-se.

L'empresa ha adquirit un software en una empresa especialitzada de Riga que els permet sincronitzar les naus per crear les figures i missatges. Els impulsors fa més de dos anys que hi treballen. Entremig, els impulsors del projecte han hagut de treballar per aconseguir diversos permisos que els permetin fer volar els drones a l'espai públic. Segons Arnau, "la normativa europea" és molt restrictiva sobre els usos de drones i específicament encara ho és més la catalana i espanyola.

Arnau ha explicat que "no hi ha límits" a l'hora de reproduir "qualsevol figura", sinó que tan sols cal tenir en compte la resolució que tindrà la imatge en funció del nombre de drones que hi ha. Tot i així, la majoria del públic demana a l'empresa poder construir paraules amb els drones, una pràctica que ja poden fer, però que amb l'augment de flota encara podran millorar.

A més, remarquen que és una alternativa segura durant la pandèmia, ja que es pot veure el mateix espectacle des de molts punts diferents i també són respectuosos amb el medi ambient perquè no deixen residus. Aquesta pràctica ja està molt estesa en altres territoris, com ara el continent asiàtic.