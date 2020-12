Antifrau censura l’abús de contractació de grans empreses en la pandèmia

El director de l´Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha censurat l´elevada contractació pública en pandèmia de grans empreses que no estan especialitzades en els serveis adjudicats, com el cas de Ferrovial, i ha denunciat la falta de previsió per reconduir aquesta situació. Així ho va dir Gimeno durant la roda de premsa de presentació del baròmetre «La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes», en què va criticar l´allau de contractes a «lobbies i grups econòmics que no necessàriament tenen més capacitat o són especialistes en un àmbit determinat».

Va denunciar, d´aquesta manera, l´abús de la contractació pública per la via d´emergència a empreses «sense justificació», algunes de les quals ni tan sols comptaven amb l´especialització necessària per prestar el servei, sinó que «s´han limitat a gestionar o captar persones que no tenien prèvia formació». «Hi ha empreses que, en funció de tenir el contracte, han captat persones i, segons el nostre parer, la seva activitat fonamental no era aquesta», va explicar en al·lusió a Ferrovial.

I és que, tal com va recordar, per tancar un contracte d´emergència hi ha d´haver una «relació directa i immediata» amb l´empresa, cosa que «xoca molt» amb la suspensió del servei que la multinacional d´infraestructures va plantejar a la Generalitat -que l´havia fitxat per al rastreig de contactes de covid-19- i posa en dubte, va dir, que realment hi hagués una «necessitat imperiosa».