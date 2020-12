El Govern facilita la construcció de minipisos de 24 m2 amb espais compartits

El Govern de la Generalitat facilitarà la construcció d´allotjaments amb espais comuns complementaris o minipisos. Així mateix, ha decidit permetre l´actualització del preu del mòdul de l´habitatge de protecció oficial, amb l´objectiu que els promotors privats acceptin posar en marxa promocions socials que no es porten a terme en aquests moments perquè els preus del mòdul no s´han tocat des del 2008.

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimecres el decret llei que regula la nova tipologia d´habitatges compartida destinada als col·lectius amb més dificultats d´accés a un sostre, segons ha explicat el conseller de Territori, Damià Calvet.

El decret proposa modificacions de la llei d´accés a l´habitatge com també en la d´urbanisme. La nova tipologia habitacional proposta es defineix com a «allotjaments amb espais comuns complementaris» i, segons va explicar Calvet, «té una gran demanda social, ja que permet diferents formes de vida, adaptades a les necessitats de determinats col·lectius en moments puntuals, però que el marc normatiu vigent no possibilitava». Calvet va explicar que l´objectiu d´aquestes noves tipologies d´habitatge és «abaratir» els preus per facilitar, entre altres coses, l´emancipació dels joves, donar resposta a la creixent mobilitat laboral i formativa i als col·lectius de més edat.

Els habitatges es caracteritzen perquè encara tenen un espai individual inferior a la de la resta de tipologies d´habitatge (24 metres quadrats), la suma de l´«espai privat més la part proporcional de l´espai comú complementari no pot ser inferior al que estableix la normativa d´habitabilitat», ha destacat Calvet, després de la reunió de Consell Executiu.

El decret regula com han de ser els espais comuns complementaris, a més dels obligatoris. I aquesta tipologia d´habitatges no podrà tenir divisió horitzontal, per tant, es destinaran íntegrament al mercat de lloguer.

El decret aprovat ahir a més, actualitza el preu del mòdul de protecció oficial de venda i lloguer, que determina els preus de venda d´habitatge social. Aquesta actualització, que ha estat llargament reclamada pel sector immobiliari, no s´havia actualitzat des del 2008, malgrat que el cost de construcció des de llavors s´ha incrementat un 20%. «Aquesta actualització permetrà que es faci més promoció de protecció oficial», va afirmar Calvet.

El canvi suposa incrementar el preu del mòdul dels 1.900 euros el metre quadrat als 2.200 euros. El canvi normatiu implica que s´actualitzaran els preus en les quatre zones geogràfiques en què està ?dividida Catalunya a aquests ?efectes.