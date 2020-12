La patronal catalana avisa que les empreses estan «al límit»

Foment del Treball va demanar ahir a les administracions de l´Estat que enviïn ajudes directes a les empreses abans que acabi l´any per evitar la seva dissolució. Durant la presentació de l´«Informe Conjuntura» corresponent al tercer trimestre, el secretari general adjunt de la patronal, Salvador Guillermo, ha subratllat que el teixit empresarial es troba en una situació «límit» i ha indicat que almenys un 4% de les companyies de l´Estat hauran d´abaixar la persiana de forma permanent. «El Banc d´Espanya xifra entre un 4% i un 8% les empreses que hauran de tancar, però només fan referència a aquelles que tenen una mica de coixí; [...] les dades no tenen en compte el taxista o el petit comerciant de la cantonada», ha remarcat. En la mateixa línia, fa pocs dies, Pimec qualificava d´almoines les ajudes repartides fins ara, advertia que la quantia de les pèrdues podria suposar el 40% del PIB català i que, en la situació actual, a l´entorn del 30% de les empreses es veurien abocades al tancament.

Per Foment, el timing esdevé «essencial» si es vol evitar «una destrucció de l´ocupació de caràcter permanent». Segons les dades recollides a l´informe, l´ocupació va caure un 6,2% interanual durant el tercer trimestre a tot l´Estat, un percentatge que equival a un descens de més d´un milió de llocs de treball. D´altra banda, la patronal assenyala que el dèficit consolidat va situar-se en el -6,8% del PIB i que l´indicador de confiança del consumidor del CIS a l´Estat va ser inferior al mes d´abril, fins ara el més baix de la sèrie.

A més, la patronal indica que Espanya serà un dels països que més trigarà a recuperar-se si no s´apliquen noves mesures per ajudar a reactivar l´economia. Segons l´informe presentat aquest dimecres, el PIB de l´Estat durant el quart trimestre de 2022 serà un 3,1% inferior respecte a l´últim trimestre de 2019. És la pitjor xifra en comparació amb la resta de les grans potències europees i molt més baixa respecte a la mitjana de la Unió Europea.

És per això que Foment ha fet una crida a les diferents administracions perquè accelerin el repartiment d´ajudes a les empreses. «Una mala i defectuosa gestió de les ajudes pot tenir efectes perniciosos sobre l´economia», assenyala en l´informe. En aquest sentit, la gestió de les ajudes resulta «un element diferenciador entre països, perquè els que millor les gestionin acceleraran la recuperació cap a nivells previs a la crisi», segons la patronal.

El Tribunal de Comptes de la Unió Europea ha alertat que el fons de recuperació no redueix el «risc de fallides massives» d´empreses i «d´adquisicions hostils» per part de companyies estrangeres. «No hi ha cap solució adequada per pal·liar la manca de liquiditat que afronten un nombre creixent d´empreses», asseguren els auditors europeus en un informe sobre les mesures econòmiques de la UE davant la pandèmia.

D´altra banda, el Tribunal de Comptes de la UE avisa que l´efectivitat del pla anticrisi pendent d´aprovació depèn de manera «crucial» de la seva bona implementació.

La producció industrial a Catalunya durant el mes d´octubre va caure un 5,8% respecte al mateix període de l´any passat, trencant la tendència a l´alça dels últims mesos. Segons les dades provisionals publicades per l´Institut Nacional d´Estadística (INE), la davallada de l´Índex de Producció Industrial a Catalunya (IPI) contrasta amb les dades del mes de setembre, quan l´índex va experimentar un creixement del 0,5%. La caiguda de la producció ve motivada per l´evolució de la fabricació de béns de consum durador i béns d´equip, que va reduir-se un 11,1% i un 10,6%, respectivament. Al conjunt de l´Estat, l´IPI va caure un 6,1% interanual durant el mes d´octubre, una taxa 5,5 punts inferior respecte al setembre.

A Catalunya, tots els sectors van presentar taxes interanuals negatives. A banda dels béns de consum durador i els béns d´equip, cal destacar la caiguda de la producció d´energia (-7%) i la dels béns de consum no durador (-6,1%). El sector dels béns intermedis va ser el menys afectat, amb una reducció de la producció de l´1% interanual.

Pel que fa a l´acumulat de l´any, la fabricació industrial a Catalunya és un 11,4% inferior al mateix període de l´exercici anterior arran de la crisi de la covid-19. Al conjunt de l´Estat, la caiguda acumulada de l´IPI és del 10,9% interanual.

Per comunitats, Extremadura, Aragó i Castella i Lleó són els únics territoris on la producció industrial va incrementar-se durant el desè mes de l´any. A Extremadura, la variació de l´IPI va ser del 26,2%, mentre que a Aragó i Castella i Lleó va ser del 5,1% i de l´1,3%, respectivament. Les Balears i Navarra, en canvi, van registrar les caigudes més accentuades, amb variacions negatives del 19,2% i del 20,3%, respectivament. Les majors caigudes durant el mes d´octubre van produir-se a la indústria del cuir i el calçat (-29,7%), a la fabricació de materials pel transport (-20,8%) i a la fabricació de maquinària i equip (-20%).