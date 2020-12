El sector turístic gironí preveu un 2021 "complicat" però "amb signes de recuperació"

El sector turístic preveu que l'any que ve, el 2021 serà "complicat" a causa de la pandèmia i les mesures de contenció que hi haurà. El president de la Taula Gironina de Turisme, Jordi Martí, ha assegurat que les previsions no són bones durant el primer semestre, però sí que milloraran de cara a la segona meitat d'any. Per això ha augurat que tancaran el 2021 "amb signes de recuperació". Martí ho ha detallat aquest dijous durant la clausura dels debats que s'han fet aquest 2020 per repensar el destí turístic de Girona. A banda dels efectes de la pandèmia, Martí ha remarcat que cal millorar la connectivitat de la demarcació. "Les connexions són dolentes", ha afegit el president.