La Cambra de Comerç de Girona obre una oficina per assessorar les empreses i aconseguir finançament europeu

La Cambra de Comerç de Girona ha obert una oficina tècnica per assessorar les empreses a l'hora d'aconseguir ajudes europees. El president de la Cambra, Jaume Fàbrega, ha recordat que la demarcació de Girona té un teixit empresarial molt marcat per les petites empreses. Pel president, això pot fer que es presentin projectes menors i que quedin fora de la convocatòria multimilionària anunciada per la Comissió Europea per fer front a la crisi provocada per la pandèmia. "Els diners han d'arribar a Girona", ha remarcat Fàbrega. Per això volen assessorar empreses i aconseguir que es presentin projectes conjunts que superin els 5 milions d'euros. Les convocatòries de finançament s'obriran previsiblement aquest febrer.

La Comissió Europea preveu enviar 140.000 milions d'euros a l'estat espanyol perquè col·labori en diferents projectes empresarials que ajudin a superar la crisi generada per la pandèmia. Es tracta d'una xifra que representa un 11% del PIB espanyol del 2019 i els diners s'entregaran entre el 2021 i el 2024.

Per tal d'aconseguir que les empreses gironines optin a aquest finançament europeu, la Cambra de Comerç de Girona ha obert una oficina tècnica que assessori als directius, guiant-los amb els calendaris i criteris que cal complir. De fet, segons ha anunciat el president de la cambra gironina, Jaume Fàbrega, les ajudes premiaran projectes que treballin "la transició verda i digital".

En aquest sentit, la directora de projectes europeus de la Cambra de Comerç de Barcelona, Berta Pérez, ha remarcat que les ajudes es distribuiran en "set instruments de finançament" però que en tots ells la intenció és "reconstruir una Europa més ecològica, més digital i més resilient".

140.000 milions repartits en subvencions i crèdits

Les ajudes es divideixen en subvencions a fons perdut (72.700 milions d'euros) i crèdits que caldrà retornar (67.300 milions d'euros). Tot i així, l'estat espanyol ha anunciat que primer demanarà totes les subvencions i a partir del 2023 començaria a fer les peticions de crèdit a la Comissió Europea.

Com que es tracta d'una ajuda multimilionària, el president de la Cambra de Comerç ha alertat que els projectes han de ser "de grans dimensions". De fet, les empreses haurien de marcar-se l'objectiu de demanar ajudes per a finançar inversions de més de 5 milions d'euros.

Aquesta pot ser una barrera important pels projectes que es plantegen els directius gironins, tenint en compte que "el 95% d'empreses de la demarcació són petites". Per això, Fàbrega ha animat a les indústries que "vagin conjuntament" amb projectes col·laboratius a buscar el finançament. Des de la Cambra de Comerç també ajudaran a teixir aquestes col·laboracions.

Les convocatòries es canalitzaran des de l'estat espanyol i la previsió és que a partir del mes de febrer ja es puguin començar a presentar projectes. El finançament començaria a arribar a partir del 2021 i fins el 2024, però els projectes es podrien acabar d'executar fins el 2026.