Catalunya deixa d'estar al capdavant del rànquing espanyol de competitivitat

Catalunya ja no lidera les autonomies més competitives d´Espanya. És el que assegura l´últim «Informe de la Competitivitat Regional a Espanya 2020», editat pel Consell General d´Economistes d´Espanya, que adverteix a més que les comunitats autònomes que perdran més competitivitat per efecte de la pandèmia seran Balears, Catalunya i Canàries . La Comunitat de Madrid, Navarra i País Basc van ser les més competitives en el 2019. Per contra, segons l´informe, «la competitivitat de Catalunya encara que no arriba a caure, amb prou feines varia respecte a l´obtinguda el 2018, evidenciant un cert estancament».

El coordinador de l´informe, Patricio Rosas Martínez, va explicar durant la presentació de l´informe aquest dijous que «la competitivitat estructural augmentar de mitjana un 3,2% al 2019, en sintonia amb la desacceleració generalitzada que mostren les dades de la Comptabilitat Regional d´Espanya. Tot i això, va destacar que «s´han produït alguns canvis en la composició dels grups competitius, intercanviant Aragó i la Rioja seves posicions i perdent Principat d´Astúries un nivell». tot i això, «Comunitat de Madrid, Comunitat Foral de Navarra i el País Basc continuen sent les CCAA més competitives, mentre Extremadura, Andalusia i Canàries segueixen ocupant els tres últims llocs de el rànquing».

Sobre Catalunya, Rosas apunta que «es confirma l´atonia competitiva de Catalunya, davant el lleu i moderat dinamisme, respectivament, de Comunitat de Madrid i País Basc, i l´intens creixement de Comunitat Foral de Navarra». El règim fiscal navarrès ajuda a aquesta millor posició competitiva pel que fa a la resta de comunitats autònomes. En el cas de Catalunya, l´informe assenyala la «crisi institucional» com a principal causa de la situació negativa dels indicadors «evidenciant un cert estancament». L´històric triangle competitiu d´Espanya, protagonitzat per Madrid, País Basc i Catalunya, sembla trencar-se per l´est.

Segons el parer de el president de el Consell General d´Economistes, Valentí Pich, «la covid està tenint un molt negatiu i intens efecte social i econòmic a nivell mundial, i de manera preocupant a Espanya i les seves Comunitats Autònomes, mostrant en tot cas impactes territorials molt dispars». En el cas de Catalunya, l´impacte de la pandèmia a l´economia seria «sever». Segons Pich, «l´emergència sanitària, social i econòmica que genera la pandèmia fa imprescindible elaborar estratègies clares i flexibles per promoure que el nostre país no només recuperi l´estat previ a l´aparició de virus, sinó que augmenti la seva competitivitat i emprengui una nova etapa de desenvolupament al més aviat possible davant un món que ha canviat «. Pel president dels economistes, «cal donar continuïtat a les polítiques immediates de curt termini adoptades, com la liquiditat transitòria a les empreses, la flexibilització del mercat de treball a través dels ertos, la concessió d´ajudes directes a sectors, i el suport a treballadors, famílies i col·lectius més vulnerables».