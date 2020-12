Claus per invertir en la compra d'una vivenda

Durant l'actual crisi sanitària, la venda de vivendes ha experimentat caigudes pròximes al 25% en el primer semestre d'aquest any; la inversió s'ha reduït un 30% (de 12.000 a 8.000 milions d'euros), mentre que els preus han baixat fins gairebé un 5% (vivenda nova), segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Per als inversors més foguejats aquestes són xifres clau a l'hora de prendre la decisió d'invertir en totxo, quan del que es tracta és de comprar barat. En aquest escenari, favorable sens dubte a la inversió, la qüestió no és 'sí o no', sinó quan, els experts i analistes del sector semblen coincidir que els primers mesos del 2021 seran vitals per dibuixar les oportunitats d'inversió en el sector vivenda, ja que les previsions apunten que els preus encara tenen marge per al descens, i la recuperació no s'iniciarà fins ben passat el primer semestre, moment que mostrarà les millors possibilitats. Diversos estudis apunten que serà l'any que ve el que marcarà un punt d'inflexió, l'inici de la normalització de l'activitat sectorial.

Evolució dels preus

El mercat de la compravenda de vivendes es troba, doncs, en una situació de descens dels preus. La pregunta és quant i durant quant temps. Els primers estudis que s'han donat a conèixer, preveuen baixades que van del 7% al 15% per als pròxims 2 anys. Això fa que entre 2021-2022 sigui un bon moment per comprar una vivenda, més que per vendre-la.

La recomanació als petits inversors és estar molt al cas de l'evolució del mercat, per estar segurs de la inversió a realitzar i aconseguir les millors condicions.

Les previsions indiquen que si la pandèmia evoluciona a millor, cosa que no serà difícil amb l'arribada de la vacuna ja anunciada; si s'inicia una fase de recuperació econòmica que sembla assegurada pel compromís de la CE amb els governs locals i com tot sembla indicar no pugen els interessos, ens situarem al 2021 com a l'inici d'un excel·lent moment per invertir en vivenda.

La fase òptima pot no durar gaire ja que, en tres o quatre anys, es podria estar de nou en un mercat estable i normalitzat, raó per la qual la recomanació és invertir abans d'aquest moment, ja que a partir de l'estiu del 2021 els preus s'aniran recuperant.

Una qüestió d'interès: en grans urbs com Madrid o Barcelona no fa falta esperar gaires mesos per trobar oportunitats ja que allà es poden trobar descomptes d'entre el 15 i el 18%, en molts immobles. En aquesta conjuntura, un informe de BBVA Research indica que el creixement de la inversió en vivenda es moderarà del 2,6% durant l'any 2019 al 2,4% aquest any, per intensificar-se el 2021 fins al 5%.

Consells per invertir

La demanda de vivendes en ciutats mitjanes o fins i tot en entorns rurals s'està incrementant. El gestor immobiliari Servihabitat ha detectat un fort creixement de les recerques als voltants de Madrid. Algunes immobiliàries estan gestionant ofertes en zones de perifèria, de costa i en segones residències amb descomptes de fins a un 30%, cosa que també pot ser oportunitat d'inversió present.