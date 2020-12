El Govern espanyol aixeca a la Generalitat el control financer que va imposar-li Rajoy el desembre de 2015

La Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, que depèn del Ministeri d'Hisenda, ha comunicat formalment al Govern català la retirada de la supervisió financera i econòmica extraordinària que aplicava a les finances catalanes des de desembre del 2015.

Així ho ha anunciat en un comunicat el departament d'Economia, de manera que es compleix una de les condicions posades per ERC al PSOE per donar suport als Pressupostos de l'Estat per al 2021.

Aquest control addicional incloïa l'emissió mensual de certificats de despesa per part de la Intervenció General, així com la remissió d'informació addicional sobre la comptabilitat de la Generalitat i el seu sector públic, classificada per programes pressupostaris.

A la nota, el departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, que lidera Pere Aragonès, valora "positivament" la retirada d'aquest control addicional, que ha recordat que sempre ha considerat "discriminatori i injustificat".

Aquest departament subratlla que en els últims anys el Govern ha fet una "gestió acurada, eficaç i eficient de les finances públiques de la Generalitat", de manera que la supervisió específica no se sustentava en "arguments tècnics o econòmics", sinó en raons de caire "polític i ideològic", subratlla.

Fonts d'aquest departament han aclarit a Efe que el control financer addicional s'aixecarà a la pràctica en els pròxims dies, un cop es publiqui la decisió en el Butlletí Oficial de l'Estat.