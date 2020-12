L'IPC puja dues dècimes al novembre a les comarques gironines

L'Índex de Preus al Consum (IPC) ha pujat dues dècimes aquest novembre a les comarques gironines i situa la taxa interanual al -1,5%, segons les dades que ha fet públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'estadística recull que alguns dels grups que han pujat preus han estat els de l'alimentació (+1,2%), la roba i el calçat (+0,7%), altres béns i serveis (+1,4%) o la sanitat (+0,4%). Per contra, hi ha hagut davallades amb l'habitatge i els serveis bàsics com l'aigua, el gas i l'electricitat (-5,5%), el transport (-5,1%), l'ensenyament (-5%) i les comunicacions (-4,4%). Segons l'INE, les comarques gironines acumulen vuit mesos registrant variacions inferiors al -1%.