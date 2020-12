La patronal Foment presentarà un recurs per derogar l’impost de Patrimoni

Foment del Treball Nacional sol·licitarà al Defensor del Poble la interposició d´un recurs d´inconstitucionalitat perquè l´impost del Patrimoni previst en els Pressupostos Generals de l´Estat (PGE) «desaparegui» de la fiscalitat espanyola. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, va afirmar que es tracta d´una taxa «confiscatòria», que «atempta» contra l´article 31.1 de la Constitució espanyola i que grava els rendiments sobre l´estalvi prèviament pagats pels contribuents a través de l´impost sobre la renda. Per altra banda, Sánchez Llibre va demanar al govern espanyol que obri la porta a condonar una part dels crèdits ICO per permetre la viabilitat de les empreses en situació «crítica».

«Als Pressupostos Generals de l´Estat hi ha un increment de la pressió fiscal que no és adient a la situació d´excepcionalitat econòmica d´Espanya. A més, hi ha una gran injustícia perquè també hi ha un increment de l´impost de patrimoni, que fins ara era temporal i transitori, i aquests pressupostos converteixen en un impost definitiu», va manifestar Sánchez Llibre en la seva intervenció al «Fòrum Europa. Tribuna Catalunya».

El president de la patronal va recordar que Espanya és l´únic país de l´OCDE on existeix aquest impost, que ha titllat de «confiscatori». «Qui és capaç d´obtenir del seu patrimoni en aquests moments rendiments del 3,5% per pagar l´impost que el grava?».