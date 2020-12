El Sabadell assumeix la venda a pèrdues de la seva filial TSB

Pocs dubtes tenen els analistes que la venda del TSB, la filial britànica del Banc Sabadell, serà a pèrdues. La necessitat del banc vallesà de desprendre´s d´aquest actiu, després del fiasco de la integració amb el BBVA, per millorar les seves ràtios de solvència i canviar el rumb de la seva estratègia empresarial, posa en situació de desavantatge el venedor respecte als possibles compradors. Així ho assumeix la direcció del banc, que dona per fet, no obstant, que les pèrdues que es poden generar amb la venda i el seu efecte en el capital, quedaran compensades al treure´s del balanç l´actiu britànic. En l´ànim de l´entitat financera s´assumeix que vendre el banc per sobre dels 300 milions d´euros li permetria un balanç positiu en capital, apunten alguns analistes, malgrat la pèrdua comptable que suposaria desprendre´s a aquest preu d´un actiu que va costar 2.300 milions quan va ser adquirit el 2015.