El 16% de les pimes gironines tancaria si una tercera onada de la Covid imposés més restriccions

Establiment en lloguer que acollia un dels negocis que ja ha tancat les portes com a conseqüència de la pandèmia

Establiment en lloguer que acollia un dels negocis que ja ha tancat les portes com a conseqüència de la pandèmia ACN

Males perspectives per a les pimes i autònoms gironins. L´última enquesta realitzada aquest desembre a la patronal Pimec per prendre el pols a l'activitat econòmica a Catalunya revela que les conseqüències de la pandèmia estan passant una factura molt elevada al teixit empresarial gironí.

Un 16% de les empreses gironines enquestades creu que hauria de tancar si s´imposen noves restriccions en cas d´una tercera onada. De fet, segons la patronal, un 19% d´empreses actives a Girona no té cap tipus d´activitat a causa de la covid.

El sector més afectat és el de l´hoteleria i la restauració. Més d´un 40% de les pimes i autònoms d´aquest àmbit s´ha plantejat tancar, assegura la patronal.

Amb tensions de tresoreria creixents, el 79% de les empreses de Girona tancarà el 2020 amb una davallada de l´activitat. L´enquesta apunta que les empreses de menor dimensió són les que han patit un pitjor comportament, essent les de la ciutat de Barcelona, la Catalunya Central i Girona les que han registrat una evolució més negativa en els últims mesos.

De cara al 2021, les perspectives no són massa bones. Només un 27% d´empreses preveu un increment de l´activitat, mentre que un 28% creu que serà similar al de 2020, i un 43% considera que la seva facturació serà encara més baixa. Hoteleria, restauració i construcció són les sectors que preveuen una pitjor evolució. Per territoris, Tarragona, Girona i la ciutat de Barcelona són els que anticipen una evolució més negativa de la seva activitat. A les comarques gironines, el 44,5% de les pimes i autònoms enquestats preveu un descens de facturació l´any 2021, un 30% preveu incrementar-la i un 24% aspira a mantenir el mateix nivell d´activitat que al 2020.

Quan es compliran nou mesos de l´inici de la pandèmia, un 79,1% de les empreses que s´han acollit a un ERTO, que permet mantenir l´ocupació sense activitat assegura que recuperaran els seus treballadors quan finalitzi el període estipulat. Per contra, un 20,9% ho veu impossible i avança ja que presentaran un ERO, un expedient d´acomiadament.

Davant d´aquesta situació, el president de Pimec, Josep González, ha demanat al Govern central un tracte especial per a les pimes que hagin de presentar un ERO sense haver passat els sis mesos estipulats ara per conservar la feina, fet que les obliga, si no canvia la norma, a retornar totes les bonificacions rebudes.

«Si no s´accepta la nostra petició tindrem un nombre més alt de tancaments d´empreses i no crec que es vulgui això», ha assegurat González, que ha apuntat que les pimes tenen menys capacitat per aguantar la crisi que les empreses de grans dimensions.