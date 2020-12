Alzamora, l'empresa gironina que idea els «packs» sostenibles de les grans cerveseres

Ja sigui per compromís mediambiental o per una qüestió de màrqueting, la cervesa més venuda a Catalunya ha declarat la guerra al plàstic. Des de l´1 de desembre, Estrella Damm ha substituït totes les anelles dels packs de sis cerveses per un suport especial de cartró, una aposta per la sostenibilitat que ha estat possible gràcies a Alzamora Group, una històrica empresa gironina especialitzada en packaging i solucions gràfiques amb seu a Sant Joan les Fonts.

El suport que aglutina en mitges dotzenes les llaunes de la cervesera catalana s´anomena LatCub, i és la materialització d´un projecte que l´empresa va iniciar deu anys enrere. Llavors Alzamora Group ja va proposar als productors de cervesa la substitució de les anelles de plàstic per un suport de cartró que tapava la part superior de les llaunes. La idea no va acabar de convèncer les companyies, que veien arriscat canviar un sistema de producció basat en el plàstic que ja els funcionava.

La firma gironina no es va donar per vençuda i va seguir treballant el producte, pulint-lo i perfeccionant-lo fins arribar al concepte actual. «Fa tres anys vam presentar-lo al mercat, i aquest cop Damm i altres marques com Heineken ens van escoltar», explica Josep M. Berga, director general i comercial del grup.

La cervesera catalana va començar a col·laborar amb Alzamora, fent proves per comprovar l´eficàcia del LatCub. El punt més complex va ser la instal·lació d´una maquinària específica per integrar-la als altres processos de producció de Damm i insertar el suport de manera automàtica.

Superat aquest escull, la cervesera ja aplica al 100% aquest envàs biodegradable als packs de sis llaunes, però no és l´única. Un altre gegant com Heineken també ha decidit substituir les anelles de les llaunes que comercialitza al Regne Unit pel cartró del LatCub. El propotip ha despertat l´interès d´altres empreses (entre elles Coca-Cola, amb qui han mantingut converses) i ha estat reconegut amb diversos guardons, com ara el del WorldStar Packaging Awards, la màxima distinció del sector a nivell mundial. També han rebut un premmi del World Beverage Innovation Awards pel seu LatCub de Heineken. A partir de l´any que ve Alzamora Group preveu estendre la seva col·laboració amb Estrella Damm pels packs de 12 llaunes, amb la creació del LatCub 12. També han presentat productes com el BotCub, una solució similar a la de les llaunes però pensada per a ampolles d´aigua de fins a dos litres. «Actualment estem negociant amb una empresa embotelladora d´aigua molt important per incloure-hi aquesta solució», assegura Berga.

Alzamora Group ha esquivat la covid-19. Com a proveïdor d´empreses essencials va mantenir-se obert durant el confinament de la primavera i això ha quedat ?reflectit en el seu volum de negoci, que preveu tancar-lo amb un creixement de dos milions d´euros. L´any passat Alzamora Carton Packaging va facturar 23 milions.