El benestar animal del porc

El porcí és el sector ramader més important del nostre país i una de les principals potències internacionals; un motor de l´economia d´Espanya, especialment de Catalunya, del qual depenen milers de famílies de l´Espanya rural; i com s´ha demostrat en aquesta terrible crisi un sector essencial en el proveïment d'aliments i que ha permès evitar la paralització de l´economia d'aquests milers de pobles de la nostra geografia rural en què s'assenten les nostres granges i indústries. Al mateix temps, segons alguna enquesta, el 71% dels espanyols demanda més informació sobre les condicions de vida dels animals de granja, especialment del porcí de granja. A aquesta demanda és «a la que responem, amb iniciatives com el segell de qualitat ´Benestar Animal Certificat´, amb el qual reforcem el nostre compromís de bones pràctiques i aportem aquesta transparència, tan necessària i demandada pel consumidor», segons destacava el director de la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc). El sector porcí és un sector «que fa les coses molt bé, però ho hem de comunicar en major mesura a la ciutadania, perquè és el que està demandant». Per al director de la Interprofessional «cal que la societat conegui el que fem, com ho fem i el que veritablement aportem al nostre país». Els professionals de sector porcí tenen l´obligació de redoblar els esforços, no només en seguir millorant, sinó en comunicar perquè es conegui en major mesura el que fan, com ho fan i el que aporten al nostre país i que a més estan responent a unes demandes cada cop més exigents.