França multa Google amb 100 milions d’euros i Amazon amb 35 milions

França imposarà multes de 100 milions d´euros per a Google i de 35 milions d´euros per Amazon per les seves respectives polítiques de cookies i insta els dos gegants nord-americans d´internet a canviar les seves pràctiques sota l´amenaça de noves sancions.

La CNIL, l´organisme francès de vigilància de l´activitat digital, va explicar en sengles comunicats que aquestes multes es justifiquen, en particular, per la introducció automàtica en els ordinadors dels usuaris que es connecten a les seves pàgines web d´aquests fitxers amb objectius publicitaris. La Comissió Nacional d´Informàtica i Llibertats (CNIL) ha insistit que «aquest tipus de cookies no es poden instal·lar sense que l´usuari hagi manifestat el seu consentiment».

A més, va considerar que les finestres informatives sobre les cookies no oferien «cap informació» als usuaris sobre les que ja s´havien instal·lat en els seus ordinadors des del moment en què s´havien connectat a les pàgines internet de les empreses.

Finalment, la CNIL va retreure a Google que fins i tot quan es desactivava la personalització dels anuncis, una de les cookies publicitàries seguia emmagatzemada a l´ordinador i continuava registrant continguts per al cercador.

Segons els seus càlculs, les pràctiques de Google, que obté ingressos publicitaris indirectament gràcies a les informacions recopilades amb aquests instruments, han afectat «prop de 50 milions d´usuaris» a França.

L´organisme regulador va insistir en la «gravetat» de les infraccions comeses per ambdós grups, que des del 20 de setembre ja han modificat la seva política de cookies. No obstant això, amb aquests canvis, els internautes continuen sense poder entendre la finalitat d´aquests elements.

Per això els emplaça a modificar les finestres d´informació als clients en el termini de tres mesos. Si no ho fan, els imposarà el pagament de 100.000 euros per cada dia de retard.

Al gener de 2019, la CNIL ja havia imposat una multa de 50 milions d´euros a Google per falta de transparència, informació incorrecta i absència de consentiment en la publicitat personalitzada.

En una primera reacció a aquesta nova sanció, Google es va queixar que la CNIL «passa per alt» els esforços que fa per ?«facilitar des del principi informació i controls clars, una sòlida governança de les dades en l´àmbit intern, una infraestructura segura i , per sobre de tot això, productes útils».