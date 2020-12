Prop de 130.000 gironins declaren sous inferiors a 900 euros

A Girona hi ha 129.610 persones que han declarat uns ingressos inferiors a 900 euros al mes. Així ho indiquen les darreres dades de l'Agència Tributària corresponents a l'exercici del 2019, unes xifres que revelen que aquestes prop de 130.000 persones van fer una declaració de la renda salarial inferior a 12.600 euros bruts anuals en 14 pagues; és a dir, al salari mínim de 900 euros mensuals que hi havia l'any passat (aquest 2020 el Govern central l'ha apujat a 950 euros).

En total, el sou mitjà anual a la província es va situar en 19.839 euros just abans de la pandèmia. És 3.283 euros més baix que els 23.122 euros de la mitjana de Catalunya, i 727 euros menor que el del conjunt d'Espanya (que és de 20.566 euros l'any). Els números de les darreres declaracions de la renda indiquen un creixement constant dels salaris mitjans a Girona. Segons l'Agència Tributària, l'any 2018 els sous van superar per primer cop els 19.000 euros, i fa cinc anys els salaris eren 2.212 euros més baixos (17.627 euros anuals de mitjana).

A l'altre extrem dels 129.610 assalariats amb menys de 900 euros al mes hi ha les persones de Girona que van declarar una renda salarial deu vegades superior al salari mínim que hi havia llavors. Són 773 contribuents i cobren un sou mitjà anual de 208.571 euros. D'aquests, només 126 són dones. En total, gairebé 2.000 persones van declarar ingressos superiors als 100.000 euros anuals.

La diferència de gènere a l'hora de declarar les rendes és notòria en tots els segments. Les dones gironines van declarar la passada campanya un sou mitjà anual de 17.726 euros, mentre que el dels homes va ser gairebé 4.000 euros superior, amb un total de 21.711 euros.

De les províncies catalanes, només a Lleida s'han declarat salaris anuals inferiors als de Girona (19.289 euros). A Tarragona els sous mitjans són de 20.399 euros, i Barcelona fa pujar la mitjana catalana amb uns salaris mitjans de 24.234 euros, convertint-se així en la província amb les retribucions més elevades després de Madrid (26.721 euros). A l'altre extrem hi ha Huelva amb 14.477 euros.

El salari mínim el 2021

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, va afirmar divendres que no s'entendria una congelació del Salari Mínim Interprofessional (SMI) el 2021 i va avançar que la setmana que ve s'abordarà el tema amb els agents socials.

«No és compartit ni seria entès per què revaloritzem les pensions i per què revaloritzem els salaris d'empleats públics al 0,9% i, insisteixo, per què deixem als assalariats que més ho necessiten amb una pèrdua de poder adquisitiu», va defensar Díaz en declaracions a TVE recollides per EFE.

El Ministeri de Treball es reunirà dimarts amb patronal i sindicats per abordar l'evolució del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que ara està en 950 euros mensuals.

Es tracta d'una reunió de la taula tècnica on s'escoltaran els plantejaments dels agents socials, segons assenyalen fonts de Treball. Des de CCOO ja han avançat que «no acceptarem la congelació» del SMI i van recordar el compromís del Govern d'elevar-lo al llarg de la legislatura fins al 60% del salari mitjà, uns 1.100 euros.

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ja va advocar per pujar el SMI «al voltant dels 1.000 euros» el 2021, fet que suposaria un increment al voltant del 5%. El sindicat va reclamar als empresaris que compleixin amb el pactat en l'acord de convenis -la vigència finalitza aquest any- i elevin els salaris mínims de conveni a 1.000 euros, argumentant per a això que l'impacte de la covid ha estat més gran per als treballadors amb sous més baixos.

Per contra, la CEOE va apuntar que el moment actual no és «el més idoni» per a una pujada del SMI. Des de l'aprovació de l'Estatut dels Treballadors el1980 es va establir la seva revisió anual, prèvia consulta amb les organitzacions sindicals i patronals més representatives.