Detenen cinc lladres multireincidents en una sola nit a Barcelona

Agents dels Mossos d´Esquadra van detenir a Barcelona en una sola nit, la de divendres, cinc lladres multireincidents en tres actuacions policials diferents. Els arrestats, que acumulen més d´una setantena de detencions, van passar a disposició judicial dissabte i van quedar en llibertat amb càrrecs. Les dues primeres actuacions, a l´Eixample i Sant Martí, es van saldar amb la detenció d´un home de 37 anys per un delicte de robatori amb violència i intimidació, i tres homes de 19, 20 i 26 anys acusats del mateix delicte. A la tercera actuació a Sarrià-Sant Gervasi va quedar detingut un home de 34 anys, amb més d´una cinquantena de detencions per un presumpte robatori amb força a l´interior d´un establiment comercial de la ciutat.

La detenció de l´Eixample va tenir lloc quan una dotació de paisà, que feia patrullatge preventiu per l´avinguda Paral·lel cap a la una de la matinada, va veure com de sobte un home que estava parlant amb un altre es llançava damunt d´ell i començava a agredir-lo. Davant els fets, els agents els van identificar i van corroborar que un d´ells, l´agressor, s´havia apropat a la víctima, a la qual no coneixia per demanar-li diners i que quan aquesta es va negar a fer-ho va començar a colpejar-lo.