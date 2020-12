Les empreses no superen la inspecció sobre control horari

Llei de registre de la jornada laboral. La normativa que va entrar en vigor fa uns mesos obliga tota empresa a realitzar un control efectiu del temps que treballen els seus empleats. I el saldo després dels seus primers mesos de vida revela que dues de cada tres empreses no passen impol·lutes una inspecció sobre jornada laboral, si bé el nombre d’actuacions realitzades pel cos inspector, pobrament dotat de recursos, és molt reduït.

A mig desplegar, amb reticències per part de les empreses i a més va arribar el coronavirus. La generalització del teletreball no ha contribuït a millorar l´eficiència d´aquesta nova norma, aprovada per l´anterior ministra de Treball, Magdalena Valerio. Els sindicats ja denunciaven abans de la pandèmia el seu pobre compliment, malgrat que Valerio va concedir dos mesos de gràcia a les companyies perquè negociessin amb els seus treballadors com introduir-la en les seves rutines. Aprovada el març del 2019 i obligatòria des del maig del mateix exercici, el saldo inspector que deixa en els seus set primers mesos constata el pobre abast de la mesura. El confinament i la paràlisi de l´activitat presumiblement afectaran les dades del 2020, que encara no està tancat i en el qual ha predominat el teletreball.

A Catalunya, en tot l´any 2019 es van realitzar un total de 3.082 actuacions en matèria de temps de treball, categoria que va des de l´esmentat registre de jornada fins a la vulneració dels descansos, entre d´altres. D´aquestes 3.082 actuacions, 954 van acabar en propostes de multa i 1.300 més, en requeriments per reparar irregularitats, segons dades del Departament de Treball. És a dir, dues de cada tres companyies no passen una inspecció. No obstant això, el principal problema per mesurar l´eficiència de la norma és que amb prou feines hi ha inspeccions, ja que, sobre un teixit empresarial a Catalunya amb 231.305 empreses, només se´n va inspeccionar l´1,3%.

Les dades detallades a tot Espanya van en la mateixa línia: a la segona part del 2019 es van imposar 982 sancions per vulnerar el registre de jornada, que sumen 580.200,71 euros en multes, segons el Ministeri de Treball.

L´escàs abast de les sancions (el tiquet mitjà surt a 590,8 euros) dificulta el seu impacte dissuasori a moltes empreses. No tenir registre de jornada és considerat, si no hi ha reincidència i en el més flagrant dels casos, com a falta greu. Això pot comportar sancions d´un màxim de 6.250 euros per empresa, independentment de la seva mida.

«De res serveixen les lleis si no s´acompanyen de mitjans per fer-les complir», apunta la presidenta del Sindicat d´Inspectors de Treball (SITSS), Ana Ercoreca. Una afirmació vàlida per al registre de jornada, per al control del frau en els ERTOs o per verificar que les empreses són llocs segurs davant el virus. A Espanya hi ha 1.866 inspectors i subinspectors per a tot el país, és a dir, toquen gairebé 10.200 treballadors per inspector.

Mentre aflora el debat de reduir la jornada laboral a quatre dies a la setmana –el mes passat, Més País va registrar una esmena per bonificar les empreses que l´apliquin-, controlar de manera efectiva quan es treballa actualment encara és una assignatura pendent. Des del Ministeri de Treball insisteixen que una nova llei d´usos del temps és un dels compromisos que apareixen en l´acord de Govern. «En general, les empreses han adoptat mesures en funció de les circumstàncies, però tardarem molts anys a tenir-ho adaptat, mitjançant negociació col·lectiva, a la realitat de cada sector», afirma el director de relacions laborals de la patronal Pimec, Josep Ginesta.

Els sindicats manifesten la seva preocupació pels abusos que puguin cometre´s aquest Nadal, amb ERTOs pel mig en els quals part de la plantilla pugui estar en suspensió i l´altra treballant més hores del compte pels pics d´activitat. «El registre de jornada és avui més necessari que quan es va posar en marxa, ja estem detectant que s´estan produint abusos per la por de perdre la feina», afirma la secretària de política sindical d´UGT de Catalunya, Núria Gilgado.

La secretària d´acció sindical de Comissions Obreres de Catalunya, Cristina Torre, comparteix el diagnòstic i recorda crisis passades. «Ja ho vam veure el 2008, moltes empreses van decidir reduir plantilles i la gent que es va quedar havia de treballar més hores pel mateix sou. Ara hem d´evitar que això torni a passar», apunta.