L’advocat de la catalana condemnada a presó a Oman no està col·legiat

La defensa de Fàtima Ofkir Reyes, una jove de l´Hospitalet de Llobregat empresonada a Oman i condemnada a 25 anys, denuncia que l´advocat recomanat per l´ambaixada espanyola al país no ha exercit mai. Vosseler Abogados ha pogut constatar, un cop en possessió de la causa, que el lletrat recomanat per l´ambaixada, l´únic de parla hispana al sultanat, «no ha exercit mai com a tal, no està col·legiat i per tant sense possibilitat d´exercir a cap lloc d´Espanya i molt menys fora». De fet, el gabinet assegura que no té constància que hagi estudiat Dret i explica que l´home només va assistir a 4 o 5 visites d´un total de 15.

«Per la mateixa Fàtima sabem que ningú es va presentar com el seu advocat durant les vistes següents ni en el moment de dictar sentència», indiquen. Fins a dia d´avui la persona havia mantingut contacte amb la mare de la Fàtima -que li feia transferències- i li havia explicat que la sentència no era ferma. Vosseler Abogados ha pogut saber, però, que «és ferma des de fa temps». A més, asseguren que tampoc no es va realitzar una denúncia a Espanya per la detenció.

Davant d´aquests fets i la manca de garanties processals denunciada fa prop d´una setmana per Vosseler Abogados, el gabinet jurídic insisteix a aconseguir el trasllat de la jove. Amb aquest objectiu, s´ha demanat la implicació de les institucions europees per aconseguir l´extradició de la jove.

En conseqüència, els eurodiputats de JxCat i ERC han enviat una carta a l´alt representant per a la Política Exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, demanant la intervenció de la Comissió Europea en l´afer mitjançant la seva figura. En la carta, Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Diana Riba i Jordi Solé alerten que la informació és «confusa» i sol·liciten que l´executiu europeu contacti amb les autoritats d´Oman.