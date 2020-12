Illes Canàries és un destí preparat per al teletreball

Si podem extreure una lectura positiva de l'impacte fatídic de la Covid-19 és la popularització del teletreball, una mesura que s'ha estès durant els últims mesos per garantir la seguretat dels treballadors que puguin continuar desenvolupant les seves tasques professionals des de casa.

Juntament amb les noves tecnologies i internet, el treball en remot ha canviat la vida de moltes persones que, en aquestes circumstàncies, poden escollir on viure, tot i que sigui lluny del seu lloc de treball. En aquest context, Canàries s'ha posicionat com una destinació ideal per als teletreballadors, gràcies als seus atractius naturals, el seu bon clima, la seva proximitat amb la Península, les seves característiques d'alta connectivitat i la seva àmplia oferta de serveis dedicats al treball en remot o autònom. Ja era un destí molt popular entre els treballadors nòmades o viatgers, tot i que amb l'eclosió del teletreball en tota la geografia espanyola està guanyant encara més reputació.

Lloc consolidat

Gràcies a iniciatives com Wifi Tribe, una comunitat de treballadors viatgers que ha treballat durant les últimes sis setmanes a Gran Canària, Canàries és conegut com un autèntic 'hub' dedicat als nòmades digitals. Compta amb una comunitat de teletreballadors consolidada: en els últims cinc anys, fins a 14.000 teletreballadors han passat per l'arxipèlag i han augmentat la fama de les Canàries quant als avantatges que ofereix per treballar en remot.

Segons dades de la firma dedicada a l'impuls del teletreball a Tenerife, Tenerife Work & Play, el 18% dels treballadors que desenvolupen en remot el seu treball des de l'arxipèlag són nòmades digitals –persones que poden treballar en qualsevol moment o lloc i en qualsevol part del món–, el 31% teletreballadors –persones amb un contracte permanent i horaris regulars que porten a terme el seu treball fora de l'oficina–, mentre que el 36% són treballadors per compte propi emprenedors.

Com apunta Ana Sánchez, directora de comunicació de Repeople, la primera plataforma de teletreball a les Illes Canàries, aproximadament un 5% dels turistes que passa per les Canàries, una destinació que anualment rep fins a 13 milions de persones, ho fa com a 'remote worker'. La majoria són professionals altament qualificats, normalment amb ingressos alts i estables. Nacho Rodríguez, fundador de Repeople, destaca l'elevat nombre de persones que estan aprofitant els avantatges de l'Arxipèlag per treballar: «derivat de la pandèmia, però també dels permisos que donen algunes empreses als seus professionals per treballar en remot, estem veient un creixement exponencial de treballadors a les Canàries». D'aquesta forma, s'ha establert una comunitat de persones amb aquest estil de vida: «Les bones experiències de la gent que és aquí atrauen més persones», afirma Rodríguez.

Recursos i facilitats

Perquè aquesta comunitat de professionals pugui portar a terme correctament la seva feina, compta amb espais de 'coworking', oficines de treball compartides on els treballadors poden desenvolupar el seu treball independentment o en conjunt, i des de les quals poden teixir una xarxa àmplia de contactes i col·laboradors. A Tenerife hi ha fins a 28 espais de 'coworking', mentre que a Gran Canària 30.

El 'coliving' també és comú entre els teletreballadors. És un nou model residencial en què els treballadors, a més de compartir oficina, comparteixen lloc on viure. Per això compten amb una única ubicació, en un allotjament preparat per als diferents usos, per poder intercanviar experiències laborals i vitals. Tot això se suma a la bona connectivitat de l'arxipèlag, que duplica la velocitat de xarxa convencional, un bon clima durant tot l'any, excel·lents condicions per a l'allotjament de llarga estada, una ubicació amb bona connexió aèria amb la Península, un entorn natural de platja i muntanya que fa caure d'esquena, i una oferta d'oci variada en un entorn vibrant.