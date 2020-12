L'economia catalana cau per sobre del 8 per cent durant el tercer trimestre

L´economia catalana va caure un 8,8% en el tercer trimestre del l´any en comparació del mateix període de 2019, enfront de la caiguda interanual del 21,7% registrada en el segon trimestre del l´any, cosa que va coincidir de ple amb el confinament total per la pandèmia. Així ho estima l´Institut d´Estadística de Catalunya (Idescat), que destaca que en la comparativa intertrimestral el PIB català ha repuntat a un 16,9% amb relació al segon trimestre. Les xifres són millors que les avançades a l´octubre per la Conselleria d´Economia, que va augurar que l´economia catalana cauria aquest any entre un 10% i un 12%.

Aquestes dades posen de manifest una evolució similar a el conjunt de l´economia espanyola, ja que el PIB espanyol va caure un 8,7% interanual en el tercer trimestre, una dècima menys que a Catalunya, però la dada intertrimestral va ser dues dècimes millor a Catalunya ( 16,7% a tot Espanya). Així doncs, l´economia catalana ha passat de cedir un 5% en el primer trimestre, a desplomar un 21,7% en el segon ia caure un altre 8,8% en el tercer, tot això per efecte de la pandèmia de la COVID-19.

La caiguda al tercer trimestre de l´economia catalana és quatre punts i cinc dècimes més alta que la del conjunt de la zona euro, davallada que es va situar al voltant del 4,5% respecte al 2019.