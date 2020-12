La «start-up» gironina Skitude començarà a cotitzar a la borsa d'Oslo el 18 de desembre

Skitude, empresa fundada a Girona que ofereix serveis digitals al sector de l´esquí, començarà a cotitzar a la borsa d´Oslo aquest divendres. Concretament ho farà a l´Euronext Growth de la capital de Noruega, una de les borses tecnològiques més importants del món. La companyia preveu captar prop de 20 milions d´euros i consolidar així el lideratge del seu àmbit a escala mundial. Aquest salt endavant ha anat en paral·lel a la compra de dues empreses competidores, la suïssa Spotlio i l´estadounidenca Liftopia.

L´empresa es va crear al Parc Científic i Tecnològic de Girona el 2014 per Marc Bigas (conseller delegat), Víctor Oliva y David Huerva. L´any 2019 van fusionar-se amb Skioo, companyia suïssa propietat de diversos fons noruecs, entre ells l´estatal Investinor. És per aquest motiu que la seu de l´empresa és a Noruega i la sortida a borsa es produeix a Oslo, tot i que l´empresa defensa que el seu centre operatiu està a la ciutat de Girona.

«El públic d´interès d´Skitude creu que la indústria de l´esquí viu un període de digitalització i consolidació creixents, que augmenten les possibilitats que els grups grans i ben finançats tinguin èxit», assegura Bigas.

Amb la sortida a borsa Skitude tindrà més de 82 milions d´accions en circulació amb una capitalització de 52 milions d´euros, segons va informar el portal especialitzat 2playbook.com. La valoració de mercat d´aquesta empresa se situa en 33 milions d´euros, segons els documents presentats davant del regulador financer suec.

Les mateixes fonts indiquen que l´objectiu és arribar a un volum de negoci de 80 milions d´euros a mig termini. La facturació de la companyia, sumada a la de les dues firmes adquirides recentment, va ser de prop de 10 milions d´euros l´any passat, i aquest any preveuen un increment impulsats per la forta demanda de digitalització de les empreses del sector a causa de la COVID-19.

Les compres de Liftopia i Spotlio s´emmarquen en l´estratègia d´expansió de l´empresa. La companyia suïssa es centra en la creació d´experiències relacionades amb l´esquí. La firma nord-americana està especialitzada en proveir serveis de sofrware per a la venda de forfaits. Amb l´adquisició d´aquesta última Skitude vol guanyar quota al mercat estadounidenc, un territori on ja hi era present amb anterioritat, i consolidar el seu lideratge a Europa.

L´empresa ofereix a les estacions d´esquí un ample ventall de serveis: informació a temps real, generació de mapes interactius en 2D i 3D, targetes forfait multiestació de post-pagament, etc. Per exemple, són els creadors de les aplicacions oficials de totes les estacions del Pirineu.

També presten servei als usuaris amb una App que permet fer anàlisis pormenoritzats de descensos, mapes de calor de velocitats, seguiment GPS als rellotges intel·ligents i opcions per «gamificar» les experiències dels esquiadors, convertint-les en una mena de joc.

En total, Skitude ofereix els seus productes a més de 300 estacions d´esquí arreu del món, presta serveis a més de dos milions d´usuaris i compta gairebé amb una cinquantena de treballadors. El 2014 es va constituir com a empresa per resoldre la necessitat d´aportar solucions digitals al món de la neu i de la muntanya.

L´augment de la demanda de les estacions d´esquí per digitalitzar-se i adaptar-se a les necessitats de la covid-19 ha catapultat aquesta start-up gironina fins a convertir-se en un referent tecnològic de primer ordre, un creixement que ara culmina amb la seva sortida al mercat borsari.