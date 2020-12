La 35a edició de l’UdG-MBA entrega el premi al millor pla d’empresa

BiSalat, a càrrec dels alumnes Magda Pons, Ferran Serra i Albert Mozo, ha estat el guanyador del premi al millor pla d´empresa en l´última edició del màster en Direcció i Gestió d´Empreses (UdGMBA). «El pla proposa un projecte de take away de menjar ràpid, ecològic i saludable, amb un model innovador en el concepte i amb una elevada escalabilitat», destaquen els responsables del màster organitzat per la Fundació UdG i el Departament d´Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte (OGEDP) de la UdG.