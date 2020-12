El Congrés rebutja crear comissions d’investigació sobre Joan Carles I

Un cop més, la Mesa de Congrés dels Diputats va rebutjar ahir dues comissions d´investigació sobre Joan Carles I. Seguint el criteri dels lletrats de la cambra baixa sobre la inviolabilitat del rei emèrit, PSOE, PP i Vox van votar en contra de la proposta d´Unides Podem i d´altres partits republicans i independentistes per indagar en les finances del pare de Felip VI després de conèixer-se que va presentar una declaració per regular la seva situació davant Hisenda.

En més de tres ocasions, socialistes, populars i ultres ja van tombar iniciatives similars al·legant que tots els actes realitzats per Joan Carles I durant el seu mandat estan protegits per la inviolabilitat que li concedeix l´article 56.3 de la Constitució. Els tres partits van fer ús ahir del mateix argumentari, tot i que des d´Unides Podem van assenyalar que la seva proposta se centra en l´ús de targetes opaques pel rei emèrit i alguns membres de la seva família. Uns fets que han derivat en la presentació d´una declaració davant d´Hisenda per part de Joan Carles I per regularitzar gairebé 680.000 euros.

Poc després de conèixer-se la notícia, el líder de Més País, Íñigo Errejón, va anunciar que la seva formació, al costat de Compromís, tornarà a registrar una proposició de llei de responsabilitat de la Corona amb la qual pretenen delimitar quines actuacions del Rei estan subjectes a inviolabilitat i quines no. Aquesta iniciativa ja la van presentar al setembre però va ser rebutjada per la Mesa.

En un altre ordre de coses, l´estratègia del PSOE i Unides Podem per pressionar el PP per seure a negociar la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) va començar a caminar ahir al Congrés dels Diputats. La cambra baixa va acceptar a tràmit la proposició de llei presentada per socialistes i morats per limitar les funcions del CGPJ mentre estigui en funcions, prohibint-li que nomeni jutges. Els dos partits del Govern, amb el suport dels socis de la investidura, va donar el vistiplau a començar a treballar en la norma amb la qual pretenen deixar sense incentius el PP per seguir bloquejant l´elecció dels membres del CGPJ.