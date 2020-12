Les empreses temen que la nova regulació dels pagaments electrònics tingui efectes a curt termini

Les empreses que venen a través d'internet temen que la nova regulació entorn dels pagaments electrònics –la normativa PSD2- tingui efectes sobre el seu volum de vendes a principis de l´any que ve. A partir de l'1 de gener, la Unió Europea exigirà uns nous mínims perquè els usuaris autentifiquin les seves compres en línia. En concret, la normativa obligarà els consumidors a aplicar un mínim de dos factors d'autentificació, ja sigui a través de contrasenyes, l'ús de dispositius mòbils o de factors biomètrics. Per al fundador del portal Aladinia, Joaquim Esteve, això comportarà «una pèrdua de transaccions» fins que els usuaris s'acostumin al nou sistema. «La normativa ens té una mica preocupats, perquè s'aplicarà en una època amb moltes vendes», afegeix.

Per aquest directiu, el canvi de normativa es produirà en un context que no serà l'òptim. «Amb la pandèmia les vendes van caure; ara que se'ns presenta una oportunitat per recuperar-nos, el canvi ens té una mica alerta», va confessar durant la celebració de l'acte «La nova era de les compres i vendes en línia», organitzat pel BBVA i El Periódico. No obstant això, Esteve també opina que la implantació de la nova normativa tindrà efectes «positius a llarg termini», ja que l'objectiu de tot plegat consisteix a incrementar la seguretat del comerç en línia. «Simplement ens trobarem amb un canvi i, com qualsevol altre, tindrà la seva corba d'aprenentatge», va reconèixer.

En la mateixa línia es va expressar el director financer d'Atrápalo, Luis Alonso, qui va valorar positivament els canvis que proposa la UE. Malgrat tot, també va alertar que alguns usuaris –especialment els de més edat- seran més reticents a comprar per internet arran de possibles complicacions que puguin sorgir. «Això farà més gran la bretxa digital, i també ho hem de tenir en compte», va assenyalar Alonso.