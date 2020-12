GM Food inverteix 1,3 milions d'euros a renovar el Gros Mercat de Girona

La companyia de distribució alimentària GM Food ha invertit 1,3 milions d'euros en la renovació del seu centre Gros Mercat, dedicat a proveir a professionals minoristes, ubicat a Girona.

Segons informa l'empresa, els treballs s'han focalitzat en potenciar la zona de frescs, el celler i els productes de proximitat.

La reforma se suma a la realitzada al Gros Mercat de Figueres, que es va inaugurar a l'octubre, i a la qual es porta a terme en l'establiment de Palamós i, properament, a Olot, tots a la província de Girona.

Les transformacions inclouen també adaptacions de sostenibilitat com la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la substitució d'instal·lacions frigorífiques per altres amb tecnologies que no afecten el medi ambient i la renovació d'equips per altres més eficients.

El Gros Mercat de Girona té una superfície de 4.055 metres quadrats, compta amb 8.397 referències de productes i dona feina a vint-i-nou persones.