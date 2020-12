Les relacions comercials entre la Xina i Espanya miren cap a un futur post-Covid

La col·laboració econòmica i comercial entre la Xina i Espanya alberga immenses possibilitats de futur, tal com ha destacat l'ambaixador de la Xina a Espanya, Wu Haitao, durant la jornada "Xina-Espanya: Gran potencial de cooperació econòmica i comercial", organitzada per l'ambaixada del país asiàtic i Prensa Ibérica, que ha retransmès en 'streaming' a través de les seves 14 capçaleres.

La Xina és el soci comercial més gran d'Espanya fora de la UE, i Espanya és el cinquè soci comercial del país asiàtic a la UE, amb un mercat d'una població de 1.400 milions d'habitants i més de 400 milions de persones amb renda mitjana. Durant els primers 10 mesos del 2020 el volum comercial xinès espanyol s'acostava als 30.500 milions de dòlars, amb un creixement interanual del 3,8%, les exportacions espanyoles a la Xina han crescut un 18%, gràcies especialment a la carn de porc i altres productes alimentaris.

S'espera que la primera economia de l'Àsia, i del món emergent, continuï sent motor de creixement de l'economia mundial i de les grans oportunitats de negoci, tal com ha destacat Alfonso Nogales, director de Producte de Prensa Ibérica en la benvinguda a aquest esdeveniment en línia, celebrat durant el matí d'avui.

Els assistents a aquest esdeveniment han conegut de primera mà les perspectives sobre els vincles econòmics i comercials entre els dos països, així com les estratègies de desenvolupament i les reformes d'obertura xinesos. L'ambaixador asiàtic ha recordat la importància que va tenir la visita del president Xi Jinping el 2018 a Espanya per reforçar aquestes relacions bilaterals i la declaració conjunta que van firmar per a l'enfortiment de l'associació estratègica integral en la nova era, definint les bases de col·laboració en àrees econòmiques i comercials, que des d'aleshores segueixen creixent.

Sobre la lluita contra la pandèmia, el representant asiàtic ha valorat molt positivament els constants missatges de suport entre el president de la República Popular de la Xina, Xi Jinping, el rei Felip VI i el president del Govern Pedro Sánchez, i els actes de cooperació entre els dos països amb l'enviament de material sanitari en els pitjors moments de la crisi sanitària.

Mercat potencial

Una vegada vençuda la pandèmia, la Xina desitja augmentar la importació de productes típics i de qualitat, incloent-hi productes agrícoles, i impulsar amb Espanya projectes com el transport ferroviari i marítim en el marc de la Franja i la Ruta, i explorar una relació tripartida amb Amèrica Llatina i altres regions.

Per fer-ho possible, el país asiàtic complirà com estava previst la construcció integral d'una societat modestament acomodada i iniciarà una nova expedició per a la construcció d'un país socialista modern i promourà una obertura més àmplia i de més calat a l'exterior, i ha creat zones pilot de lliure comerç. Amb l'objectiu d'aconseguir una interconnexió més gran entre els seus diferents mercats domèstics i internacionals, ha creat zones pilot de lliure comerç en un total de 21 províncies i municipis.

Per acabar, ha destacat que la lluita conjunta contra la pandèmia entre els dos països ha servit per consolidar la relació d'amistat, i ha subratllat que el seu país vol treballar per augmentar la confiança mútua estratègica.



Noves oportunitats

La jornada ha comptat amb la participació de María Peña Mateos, consellera delegada de l'Institut Espanyol de Comerç Exterior, ICEX, que en la seva compareixença va voler destacar el gran enfortiment entre les relacions institucionals i també de les relacions econòmiques del sector privat espanyol amb la Xina, en el marc de la crisi sanitària, i com aquesta ha afectat de diferent manera els diferents països.

Del 2020 ha valorat positivament l'alt creixement en les exportacions amb aquest país, en un marc en el qual la taxa de caiguda global dels intercanvis està sent per a Espanya del voltant del 12% acumulat entre el gener i el setembre.

Des de l'ICEX destaquen dins de les partides d'exportacions espanyoles el producte industrial pels seus valors d'innovació tecnològica, qualitat i competitivitat, i destaquen les eines i l'automoció. Això suposa a més tota una font d'intercanvi i cooperació entre els dos països per al desenvolupament d'energies verdes i mobilitat sostenible.

Altres sectors com l'agroalimentari, la moda, la cosmètica, molt vinculats als hàbits del consumidor xinès, mantenen intercanvis enormement fluids, així com la logística que permet mantenir aquest intercanvi.

Per a la representant de l'ICEX, en aquest moment d'incertesa i futurs canvis regulatoris, és molt important que les empreses espanyoles apostin per la diversificació de mercats i buscar mercats on les taxes de creixement siguin importants, com és aquest cas.



Relacions d'èxit

Després de l'obertura d'aquesta jornada, Alfonso Nogales ha donat pas a una taula rodona en la qual han participat Han Shengjian, director general del Buró Provincial de Desenvolupament Econòmic de l'illa de Hainan, que ha aprofitat aquest espai per presentar els avantatges que el port de lliure comerç de Hainan ofereix a l'entorn empresarial espanyol, entre els quals destaquen avantatges fiscals com l'eliminació d'aranzels i de l'IVA abans del 2025, facilitat per a la inversió, eliminació de visats o la millora dels canals logístics, marítims i terrestres, cosa que disminueix costos. Aquest projecte pretén aconseguir la lliure circulació de mercaderies, persones, serveis, capitals i dades a través de les últimes tecnologies, convertint-se en una gran porta d'entrada al país.

A continuació, Ramón Tejedor, director general d'Aragó Exterior, ha compartit la seva intenció de convertir l'Aragó en la plataforma logística de la Xina més rellevant per a Europa, i arribar fins al Nord de l'Àfrica. Des de l'Aragó s'ha treballat molt intensament amb la Xina per posar en valor el potencial geoestratègic de la regió, creant un 'hub' logístic de primer nivell, Aragó plataforma logística, i millorant les seves connexions marítimes i aèries a través de l'aeroport de Saragossa, i que es posiciona com un excel·lent 'hub' per al comerç electrònic entre els dos països, i el desenvolupament conjunt gràcies a tecnologies com el 'blockchain'.

Mentrestant, Miguel López-Quesada, director corporatiu de Comunicació, Màrqueting i Relacions Internacionals de Gestamp, ha destacat com la pandèmia ha afectat aquest grup d'enginyeria automotriu, per la seva presència a Wuhan. En el seu cas, la cadena de valor i els costos de producció estan molt enfocats al consum domèstic del país asiàtic, que aposta per les noves tecnologies i pel vehicle elèctric. La reducció en la mobilitat derivada del virus, va provocar canvis de seguretat, va posar les persones en primer lloc, i va causar una aturada en la producció que ha augmentat el nivell de localització, però afirma que, encara que les amenaces es propaguen amb facilitat, les oportunitats també.

Feng Xubin, president Yiwu Timex Industrial Investment, YXE, en la seva intervenció ha recordat la solidaritat del poble xinès durant els pitjors moments de la pandèmia i ha situat la Xina com a mercat estratègic per a Espanya, i com a motor econòmic per a la recuperació. El responsable d'aquesta infraestructura tan important, que des del 2014 uneix Madrid amb la ciutat de Yiwu, i com ha passat d'un sol tren durant aquest primer any, als 174 actuals. Aquesta plataforma ferroviària, que suposa una important connexió física de 14.000 quilòmetres, ha optimitzat el seu servei i ha estudiat establir una parada a Saragossa, per exemple.

Per últim, Manuel García, president d'Interporc, ha assenyalat el pes que estan tenint les exportacions de carn de porc a la Xina, vendes que s'han vist multiplicades per quatre malgrat la pandèmia. Aquest país suposa un soci estratègic per al sector, i és un mercat per al futur. El 2018, es van establir els paràmetres de seguretat sanitària, traçabilitat i qualitat que han fet possible aquesta relació creixent.