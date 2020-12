Aquesta emprenedora gironina va iniciar-se el 2009 amb un taller de confecció i arranjament amb la seva mare que és modista. Deu anys després va tirar endavant una botiga de vestits de núvia a Girona amb les seves pròpies confeccions i altres col·leccions, però l'impacte de la pandèmia la va obligar a tancar durant dos mesos i se li van anul·lar molts casaments. Lluny d'enfonsar-se gràcies al programa que Endesa i Autoocupació, fundació privada sense ànim de lucre, han posat en marxa un programa d'acompanyament adreçat a emprenedors i petites empreses per tal d'ajudar-les a fer front a la crisi ocasionada per l'impacte de la Covid-19, s'ha reinventat i ara elabora vestits de núvia amb teixits orgànics i reciclats.

Com ha afectat la pandèmia de la Covid-19 al seu negoci?

En el meu cas en concret, el 90% de les núvies que tenia per aquest any 2020 han post posat el casament per l'any vinent, però la veritable afectació són les núvies que ja tenien data per casar-se el 2021 i que estan a l'expectativa de com avancen els esdeveniments. Al mes de març, moltes núvies d'aquesta temporada 2020 ja tenien el vestit. Per altra banda, com que no van celebrar-se pràcticament casaments, sí que hem perdut totes les vendes de vestits de festa de la temporada.

Ha reconvertit la seva activitat. Com ho ha fet?

La decisió de reconvertir el negoci ja la tenia presa des de mitjans de l'any passat quan vaig començar a confeccionar els meus propis dissenys. Sempre he estat conscienciada amb la problemàtica del canvi climàtic i, moltes persones ho desconeixen, però la industria de la moda és la segona més contaminant del planeta, només superada per la indústria del petroli! Així que volia que els meus dissenys tinguessin el menor impacte possible al medi ambient. La pandèmia ha accelerat la reconversió. Per sort, per dir-ho d'alguna manera, amb la meva mare continuem tenint el negoci de tota la vida d'arranjaments de roba i això em permet dur a terme la reconversió amb certa tranquil·litat.

Com seran els seus vestits a partir d'ara?

Són vestits de núvia confeccionats amb teixits que respectin el màxim el medi ambient: cotó orgànic, seda de la Pau o tuls provinents de polièster reciclats. Tots els vestits els confeccionem al nostre taller de Girona. També, el vestit de núvia és un vestit que ens el posem un dia i el guardem a l'armari. Una despesa excessiva de recursos naturals. Per això, els meus dissenys estan pensats perquè la núvia pugui reutilitzar tantes vegades com vulgui el vestit un cop passat el casament.

De quina manera l'ajudat el programa d'Endesa i Autoocupació i les sessions de mentoring?

M'ha ajudat moltíssim! Sobretot en conèixer la importància de la diversificació del negoci i la realitat dels comptes. El programa d'Endesa i Autoocupació m'ha ajudat a focalitzar i fer créixer les línies de negoci que si són rendibles. I això també ha implicat prendre la decisió de tancar projectes que no m'eren rentables, no només de caràcter econòmic sinó també personal.

En què consistien les sessions?

Durant els 4 mesos que va durar el programa de mentoring vàrem estar fent reunions pràcticament setmanals amb el mentor, presencials o a distància, on jo li exposava els meus dubtes i inquietuds. Llavors el mentor reflexionava i m'aconsellava des de la seva experiència perquè jo tragués les meves pròpies conclusions i així prendre decisions.

Sandra Jordà s'ha reinventat i ara elabora vestits de núvia amb teixits orgànics i reciclats

Programa de mentoring i microcrèdits per a petites empreses

Endesa i Autoocupació, fundació privada sense ànim de lucre, han posat en marxa un programa d'acompanyament adreçat a emprenedors i petites empreses per tal d'ajudar-les a fer front a la crisi ocasionada per l'impacte de la Covid19. El projecte, amb capacitat per arribar fins a 200 empreses a Catalunya, incorpora un servei de mentoring expert i personalitzat i compta amb un fons de microcrèdits socials de fins a 5.000 euros per a aquelles empreses que més ho necessitin. El projecte s'emmarca en una col·laboració entre Endesa i Youth Business Spain (de qui Autoocupació n'és el soci a Catalunya) que ajudarà a 600 empreses a nivell estatal i compta amb un fons de 400.000 euros per a microcrèdits.



A les empreses que s'adhereixen a la iniciativa se les assigna, en primer lloc, un mentor voluntari. El mentor és una persona amb experiència empresarial que les acompanya en la reorientació del model de negoci i en la reactivació del mateix, necessaris per tal de sortir endavant. Autoocupació disposa d'una base de 500 mentors voluntaris a Catalunya, la majoria empresaris i directius (entre els quals alguns treballadors d'Endesa), que estan desenvolupant una gran tasca a través de la iniciativa SOS Mentoring, dissenyada expressament per a fer front a l'actual crisi.



El programa contempla també un itinerari formatiu molt orientat a dotar els emprenedors de noves capacitats digitals, un eix estratègic fonamental per a la reactivació dels seus negocis. Així, durant les properes setmanes, s'impartiran webinars on es tractaran diferents temes relacionats amb el món digital tals com posicionament SEO i SEM, màrqueting d'influència, design thinking, entre d'altres.



En darrer lloc, aquelles microempreses i treballadors autònoms que es trobin en una situació més crítica i no puguin comptar amb el suport bancari tradicional, tenen la possibilitat de sol·licitar un microcrèdit social de fins a 5.000 euros.

