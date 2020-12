Treball garanteix que apujarà el salari mínim, però no detalla quant

El Govern, la patronal i els sindicats van celebrar ahir el primer assalt per decidir si pujarà (i quant) o no el salari mínim interprofessional (SMI) a partir de l´any que ve. Aquesta primera reunió va ser més de tempteig entre les parts que d´entrar ja al cos a cos. Treball va insistir que la seva pujada està garantida, però no va revelar quant, ja que les divisions en el si de l´executiu i el rebuig de la patronal condicionen les converses per decidir la revisió de l´SMI, actualment en 950 euros. Segons estimacions de Treball, un hipotètic increment podria beneficiar prop de dos milions de treballadors a Espanya.

El secretari d´Estat d´Ocupació, Joaquín Pérez Rey, es va posicionar públicament a favor d´una pujada i des del seu ministeri insisteixen a recordar que l´únic Govern de la història recent que ha congelat l´SMI va ser el de Mariano Rajoy, que el 2012 i el 2014 no va actualitzar aquest sòl salarial. Un recordatori llançat ahir en roda de premsa més dirigit al Consell de Ministres que no per als agents socials. Doncs la CEOE rebutja pujades i la posició dels d´Antonio Garamendi té adeptes dins del govern, segons reconeixen diverses fonts presents en el diàleg social. Si bé els sindicats van comparèixer després de la reunió d´aquest dimarts, no així la patronal.

De la mateixa manera que hi ha un sector de l´executiu que no va veure amb bons ulls l´increment en pensions amb un IPC negatiu, ja que entenien que una congelació ja assegurava el seu poder adquisitiu, o de la pujada de sou als funcionaris; tampoc consideren que l´actual context justifiqui una nova alça de l´SMI. «Prudència», va demanar la ministra d´Hisenda, María Jesús Montero, a Treball i els agents socials a l´hora d´abordar la nova pujada, tal com va manifestar en la roda premsa posterior al Consell de Ministres d´aquest dimarts.

La propera reunió del diàleg social és dilluns, el termini que s´ha donat Treball per consensuar en el si del Govern quina xifra defensarà en aquesta cita. «Si dilluns el Govern ve a la taula i no planteja una proposta, la que sigui, i apareix a l´escenari la congelació [de l´SMI], UGT s´aixecarà de la taula. [...] Ho volem veure per escrit», va afirmar el secretari de política sindical, Gonzalo Pino.

La patronal pressiona per la congelació i els sindicats per noves pujades. Malgrat que UGT ha manifestat públicament la seva voluntat d´arribar a aquestes negociacions els 1.000 euros, a CCOO són?més partidaris d´assegurar un calendari de revisions amb el compromís per escrit que l´SMI arribi al 60% del salari mitjà al final de la legislatura.