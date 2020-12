La Fiscalia vol anul·lar les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha demanat anul·lar diversos acords de la junta electoral que va donar la presidència de la Cambra de Comerç de Barcelona a Joan Canadell, de la candidatura independentista Eines de País, impulsada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), per no comptabilitzar com a vàlids centenars de vots remots. Segons aquesta tesi, si s'haguessin validat aquests sufragis, invalidats per la junta electoral, de la qual formava part l'administració catalana, el resultat hauria sigut diferent.

El ministeri públic, en diversos recursos presentats al jutjat contenciós administratiu contra els acords de la junta electoral, afirma que les decisions d'aquesta van constituir una vulneració dels drets fonamentals d'accés a càrrec públic i d'igualtat, reconeguts a la Constitució.

La petició de la Fiscalia, avançada per El Confidencial, podria donar peu a la repetició del procés electoral de la Cambra de Barcelona, celebrat el maig de l'any passat i que va col·locar a la presidència Joan Canadell, candidat actualment en les llistes de JxCat per a les eleccions catalanes del 14-F i objecte al seu torn d'una querella per part de Pimec per injúries. Canadell ha cedit el càrrec a Mònica Roca, vice-presidenta primera de la Cambra i també el de president del Consell de Cambres de Catalunya, a l'espera que la Generalitat dictamini si pot compatibilitzar la seva participació a la Cambra amb el càrrec de diputat després de les eleccions.

El ministeri públic afirma que, «de forma contrària a dret», la junta electoral responsable de validar els resultats dels comicis, va declarar nuls centenars de vots remots, a causa de defectes en el sistema informàtic de la votació.

Aquest procés iniciat per la Fiscalia a Barcelona no afecta cap de les tres cambres de comerç gironines.