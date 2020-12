Funcas alerta que l’economia catalana serà de les més afectades per la pandèmia

Catalunya serà la quarta comunitat més afectada per la crisi de la covid-19, segons l´estudi «Previsions econòmiques per les comunitats autònomes» presentat per Funcas. Segons l´organització, el PIB català caurà un 13,5% interanual aquest 2020, una xifra que només superaran les Illes Balears (-22%), les Illes Canàries (-17,9%) i Madrid (-13,6%).

Funcas atribueix la caiguda a la forta dependència respecte al sector serveis i a la indústria de l´automòbil, així com el poc pes dins l´economia del sector primari i els serveis de les administracions públiques. Tot i que les previsions apunten a una recuperació més intensa el 2021, l´organització indica que el PIB català tancarà l´exercici un 6,1% per sota els nivells de 2019.

Funcas estima que la taxa de desocupació pel 2020 se situï en el 13,4%, mentre que pel 2021 sigui del 13,8%. Per l´associació, les dades són «significativament millors» respecte al conjunt de l´Estat, on es calcula que la taxa de desocupació serà del 16,5% el 2020 i del 17% el 2021.

No obstant això, el conjunt d´Espanya està menys preparada que altres països europeus com França, Portugal, Alemanya o el Regne Unit per recuperar-se de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de COVID-19, segons l´informe de competitivitat que publica aquest dimecres el Fòrum Econòmic Mundial.

L´informe, que mesura en les 37 principals economies mundials factors com la digitalització dels seus mercats, la seva obertura a la inversió exterior o la maduresa de les seves xarxes sanitàries i de seguretat social, col·loca Espanya en la meitat baixa de la taula, en vintena posició.

Per sobre de l´economia espanyola se situen les de països com Alemanya (novena classificada), França (desena), Estats Units (dotzena), Japó (catorzena) o el Regne Unit (quinzena), mentre que Espanya obté millor nota que Portugal ( en el lloc 21), Itàlia (25a) o Rússia (27a). Finlàndia, Suècia, Dinamarca, Països Baixos i la Xina són, per aquest ordre, els cinc països més ben posicionats per recuperar-se i adaptar-se a el món post-pandèmia, segons l´informe.

Espanya només se situa en el «top ten» en dues de les variables analitzades: adaptació a les noves tecnologies i en l´obertura del seu mercat a la competitivitat nacional i internacional.