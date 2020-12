Catalunya perdrà 85.000 llocs de treball en dos anys per la COVID

Catalunya perdrà 85.000 llocs de treball en dos anys per la COVID

Catalunya perdrà uns 85.000 llocs de treball a causa dels efectes de la covid-19 entre el 2020 i el 2021. Es tracta d'una pèrdua que no es podrà recuperar fins a finals de l'any 2022 o principis de l'any 2023, després que l'economia ja hagi aconseguit mantenir un ritme de creixement significatiu.

L'efectivitat de les vacunes contra la pandèmia en els primers mesos del 2021 serà la clau per a la recuperació econòmica, considera el BBVA Research en la seva anàlisi sobre l'economia catalana que va ser presentat ahir per l'economista en cap per a Espanya, Miguel Cardoso i el director territorial de Catalunya, José Ballester.

Hoteleria, restauració, comerç i viatges són els sectors més afectats per la pèrdua d'ocupació, ja que també ha estat els més afectats per les restriccions imposades com a conseqüència de la pandèmia, però també s'espera que la seva recuperació sigui intensa quan «s'arribi a la immunitat de ramat», va destacar Cardoso.

Segons les previsions de BBVA Research, l'ocupació podria caure el 2020 un 3,8%, per créixer un 1,3% en el 2021. Amb tot, Catalunya podria tancar el bienni amb una pèrdua de 85.000 llocs de treball, pel que fa al nivell de tancament de 2019, fet que suposa un augment de la taxa d'atur mitjana fins al 14,4% el 2021.

Des del punt de vista territorial, la major contracció de l'afiliació al maig, moment de màxim impacte, es va observar a Girona i a Tarragona, que amb dades a novembre, mantenen una major debilitat. També l'ajust va ser notable, tot i que menys, a l'Eix Metropolità i les Comarques de Muntanya, per l'efecte del turisme. Per contra, en les Comarques Centrals, el Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre, amb major concentració de l'ocupació en l'agricultura i la indústria, l'evolució de l'afiliació seria una mica més favorable.

El BBVA preveu que l'economia catalana experimenti una caiguda d'entre l'11,5% i el 12% aquest 2020 per tornar a créixer entre un 6% i un 6,5% el 2021 com a conseqüència de la crisi del coronavirus.

D'aquesta manera, BBVA Research ha revisat lleugerament a l'alça les seves previsions per a Catalunya per a aquest any a causa de l'impacte de les mesures discrecionals impulsades per les diferents administracions públiques en reacció a la crisi perquè considera que contribuiran a esmorteir la caiguda del PIB català.

La segona onada de contagis i les mesures restrictives per frenar l'avanç de la crisi sanitària ?mantenen la incertesa elevada, destaca l'informe. Per això, les ?dades del quart trimestre apunten a un menor creixement de l'esperat inicialment i l'expectativa de recuperació de l'economia catalana i la d'Espanya es modera per 2021.

La informació disponible mostra un ajust en alguns indicadors des de l'octubre.

En concret, al novembre la despesa amb targeta de BBVA o en TPV de banc, es va reduir un 18%. Per sectors, la contracció va ser més significativa en allotjament (-80%), restauració (-63%) i moda (-56%).