El CGPJ demana al Congrés ser escoltat abans que es limitin les seves funcions

El Ple del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) va aprovar ahir un text de consens, avalat per 16 vocals, per demanar al Congrés dels Diputats que recapti la seva opinió i la de la Comissió de Venècia del Consell d'Europa sobre la reforma del PSOE i Podem que pretén prohibir els nomenaments quan l'òrgan de govern dels jutges estigui en funcions. La petició, avalada per tres quartes parts de l'òrgan, considera que la proposició de llei, en tramitació d'urgència, afecta les seves funcions constitucionals, de manera que demana ser escoltat. També ahir, el ple de l'òrgan va aconseguir realitzar amb un alt grau de consens 4 designacions a la cúpula judicial.

Tot i que admet que, a diferència del que passa amb els avantprojectes del Govern, el seu informe no és obligatori per a les proposicions de llei, afirma que, d'acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), si la proposta es refereix «als aspectes nuclears de l'estatut o les funcions» del Consell, s'ha d'escoltar a «tots els sectors implicats».

En tot cas, cinc vocals del sector progressista van demanar que els 21 membres del Ple d'aquest òrgan que van concloure el seu mandat fa més de dos anys renunciïn amb efectes d'1 de gener de 2021 per obligar el Congrés i el Senat a arribar als necessaris acords per renovar la institució. El contingut d'aquesta esmena serà traslladat a un vot particular.