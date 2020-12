Les exportacions gironines cauen un 6,2% a l'octubre amb 532,4 milions d'euros (MEUR) en un context de davallada general a Catalunya, on han caigut un 7,1%. Les comarques gironines són, juntament amb les de Tarragona, les que tenen un descens per sota de la mitjana catalana però les xifres, si es comparen amb el mateix mes de l'any passat, suposen 32,2 MEUR menys (l'octubre del 2019 les exportacions es van enfilar fins als 567,6 MEUR). En el que portem d'any, el descens se situa en el 0,4% amb 4.750,3 MEUR. Malgrat les xifres, el sector carni continua liderant les vendes a l'exterior amb 176,5 MEUR durant el mes d'octubre, un 8% menys que l'any passat. Entre gener i octubre, el sector carni ha exportat per valor de 1.535 MEUR.

Les exportacions gironines acusen les restriccions i els efectes de les pandèmia amb una caiguda del 6,2% durant el mes d'octubre respecte del mateix període de l'any passat. Malgrat que durant el mes de setembre, les vendes a l'exterior van experimentar un creixement del 3,95%, a l'octubre la caiguda ha seguit la tònica general a Catalunya (del 7,1%).

Segons l'estadística que publica periòdicament el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, les empreses gironines han fet vendes a l'exterior per valor de 532,4 MEUR davant dels 567,6 que van fer l'octubre del 2019.

En l'acumulat de l'any, també han experimentat un descens del 0,4% amb vendes per valor de 4.750,3 MEUR. Per sectors, l'alimentació ha tingut una caiguda del 7,8% amb 255,1 MEUR i el de productes químics, en canvi, ha crescut un 2,4% amb 90,8 MEUR durant el mes d'octubre. En l'acumulat de l'any, en canvi, l'alimentació, begudes i tabac creix un 9,3% i els productes químics baixen un 4,7.

Dins del sector agroalimentari, les càrnies continuen liderant les vendes durant el mes d'octubre amb vendes a l'exterior per valor de 176,5 MEUR però per sota de les que es van fer durant el mateix mes fa un any (192 MEUR). En el que portem d'any, aquest sector ha venut a l'exterior per valor de 1.535,2 MEUR.

En segon lloc hi ha el sector de la maquinària, que durant el mes d'octubre ha fet exportacions per valor de 39,4 MEUR, un 18,3% menys que durant el mateix període de l'any passat (48,2 MEUR). En l'acumulat de l'any, les vendes de maquinària a l'exterior han sumat 372,1 MEUR.

Els productes farmacèutics són el tercer sector amb 36,1 MEUR durant el mes d'octubre i 356,7 MEUR en l'acumulat de l'any.

França, al capdavant

Per països, França continua liderant el rànquing. Les empreses gironines han facturat 117,9 MEUR durant el mes d'octubre en aquest país. La xifra, però, està per sota dels 126,2 MEUR que va facturar-hi durant el mateix mes de l'any passat.

Qui ha experimentat un augment més important en volum d'exportacions és Xina, on a l'octubre del 2019 es va exportar per valor de 75 MEUR i aquest any, se n'han fet per valor de 95,8 MEUR, un gairebé un 22% més. Itàlia, Alemanya i Portugal tanquen el rànquing de mercats amb més exportacions gironines