Oliu deixarà les funcions executives al Banc Sabadell

El canvi en la direcció del Banc Sabadell que va aprovar ahir el consell del banc afectarà també la presidència de l'entitat. Josep Oliu deixarà les funcions executives de l'entitat una vegada que es produeixi el relleu de l'actual conseller delegat, Jaume Guardiola, per César González-Bueno, que s'incorporarà a l'entitat per portar les regnes de la nova etapa, després del fallit intent de fusió amb el BBVA. La decisió d'Oliu es proposa seguir les recomanacions del Banc Central Europeu (BCE) en el sentit que la presidència del banc no ha de tenir caràcter executiu, segons han confirmat fonts financeres.

L'actual número dos de l'entitat financera d'origen vallesà optarà per la jubilació i, per tant, per la sortida del banc. Oliu, no obstant, es mantindrà en l'entitat com a president, però no tindrà les funcions executives que tenia fins ara.

Els canvis formen part del nou pla estratègic que el banc pretén seguir en solitari arran de la ruptura amb el BBVA. En aquell moment, el Sabadell va anunciar que es concentrava en el seu procés de digitalització, en les pimes i clients de valor i en una nova estratègia internacional.