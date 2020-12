Un aiguat al Vallès inunda carrers i obliga a tallar carreteres i vies de tren

El temporal de pluja que ahir va assolar part de Catalunya va afectar especialment l'àmbit metropolità de Barcelona, amb incidència destacada al Vallès Occidental i Oriental. Hi va haver carrers inundats en alguns municipis com Montcada i Reixac, carreteres tallades com la C-17 i vies de tren descalçades a Cerdanyola per efecte de la pluja, en un episodi que ha arribat a deixar en algun punt fins a 250 litres d'aigua per metre quadrat, però que no va registrar cap ferit.

Els Bombers havien rebut fins a les nou de la nit 286 avisos, i van treballar en 55 casos, als llocs on s'havia acumulat prou aigua. 266 dels avisos han estat a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord.

La intensitat de la pluja va fer créixer de manera considerable les lleres de rius com el Besòs i alguns torrents de la zona.